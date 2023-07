Sommerzeit ist Reisezeit – und auch in diesem Jahr verbringen Millionen Deutsche mal wieder ihren Urlaub auf Mallorca. Traumhafte Strände, eine Sonnen-Garantie sowie das berüchtigte Nachtleben sorgen auf der Balearen-Insel jeden Sommer für einen Touristen-Ansturm. Nach ihrem Insel-Trip stellen viele Urlauber sich dann jedes Mal eine brennende Frage. Aber eins nach dem anderen.

Die Insel gilt mittlerweile längst als „17. Bundesland“ – schließlich machen Jahr für Jahr mehr als vier Millionen Deutsche Urlaub auf Mallorca. Viele Touristen zieht es an die Partymeilen in El Arenal, Magaluf oder Cala Ratjada. Andere Urlauber mögen es ruhiger und ziehen es hingegen vor, in den malerischen Gegenden der Insel eine Finca zu mieten. Und wieder andere Reisende nehmen ihr Rennrad oder das Wander-Equipment mit und gestalten ihre Zeit auf der Insel sehr aktiv.

Urlaub auf Mallorca für immer?

Wie auch immer der Urlaub auf Mallorca aussehen mag – am Ende ihres Aufenthalts eint die meisten Touristen ein großer Wunsch: Nur zu gern würden viele Menschen dauerhaft in dem mallorquinischen Paradies leben. Sie sind enorm traurig, wenn sie nach der schönen Zeit auf der Insel wieder in den tristen Alltag zurückkehren müssen, der sie in Deutschland erwartet. Sie wollen Sonne, Strand und dieses mediterrane Lebensgefühl nicht mehr missen und am liebsten auf die Insel ziehen.

Für manche Touristen ist dieses Gedankenspiel nur eine Träumerei. Doch einige Reisende setzen sich mit diesem Szenario ernsthaft auseinander und informieren sich: Was würde das Leben auf Mallorca wohl kosten? Wie viel Geld müsste man auf der Insel verdienen, um dort leben zu können?

Auch interessant: Der schönste Strand der Welt liegt auf Mallorca – so sieht er aus

Urlauber wollen auf Mallorca bleiben

Die guten Nachrichten: Das Sozialdezernat von Palma de Mallorca hat Antworten auf diese Fragen. Die Beamten rechneten vor Kurzem aus, welche Kosten anfallen, wenn man ein glückliches Leben auf der Insel führen möchte. Die schlechten Nachrichten: Die Lebenshaltungskosten auf Mallorca sind in jüngerer Vergangenheit massiv angestiegen. Weil Mallorca immer beliebter wird, sind die Bodenpreise dort zuletzt in die Höhe geschossen. Außerdem macht die Inflation auch vor der Balearen-Insel keinen Halt. Lebensmittel und andere Artikel des alltäglichen Bedarfs wurden auch auf Mallorca deutlich teurer.

Demnach bräuchte ein Single rund 1.500 Euro netto im Monat für Miete, Lebensmittel, Kleidung, Transport, Freizeitvergnügen sowie weitere Fixkosten. Eine Familie mit zwei Kindern müsse mit etwa 3.200 Euro netto im Monat kalkulieren.

Wie realistisch ist das Leben auf Mallorca?

Das Problem: Die Löhne in Spanien liegen deutlich unter dem deutschen Durchschnitts-Niveau. Für die meisten Menschen kann es daher sehr schwierig werden, auf Mallorca einen Job zu finden, der ihnen ein Leben auf der Insel ermöglicht. Die meisten Menschen bräuchten wohl eine Finanzspritze – oder der Traum vom Leben auf Mallorca wird ewig ein Traum bleiben.