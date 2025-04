Urlaub auf den Malediven: Deutsche Touristen erleben Hotel-Albtraum – „Geht gar nicht“

Diese Erfahrung müssen Malediven-Urlauber erst einmal verdauen! Viele Reisende träumen davon, mal auf den paradiesischen Inselstaat zu reisen. Mit ihren endlos langen Stränden und dem kristallklaren Meer sind die Malediven der Inbegriff eines Urlaubsparadieses.

Doch all das wird nun durch eine ziemlich beunruhigende Reisegeschichte von Touristen in den Schatten gestellt. Denn ganz so malerisch und schön, wie sich viele die Malediven vorstellen, ist das beliebte Urlaubsziel dann doch nicht immer.

Malediven-Urlaub wird zum Albtraum

Den „Stern“ erreichten ein paar beunruhigende Aufnahmen von Urlaubern, die Ratten in ihrem Hotel auf den Malediven gefilmt haben. So berichtet ein Pärchen: „Wir sind hier in eine totale Katastrophe reingeraten. Das Hotel geht absolut gar nicht.“ Und tatsächlich: Auch auf weiteren Aufnahmen wirkt das Resort auf den Malediven nicht gerade paradiesisch. Denn neben den Nagern hat die Insel offenbar auch mit einem Müllproblem zu kämpfen.

Auf Anfrage wehrt sich das Hotel jedoch gegen die Anschuldigungen und betont in einer Stellungnahme: „Wir möchten klarstellen, dass in dem Resort kein Rattenbefall vorliegt.“ Sie rechtfertigen außerdem, dass es Überschwemmungen auf einer anderen nahe gelegenen Insel gegeben haben soll, die einige Wildtiere vorübergehend vertrieben haben. In dem Schreiben sei auch die Rede von einem umfassenden Schädlingsprogramm.

Die Reiseveranstalter haben bereits gemeldete Probleme gegenüber dem „Stern“ bestätigt. So sollen jetzt Aktionspläne folgen. Wie die genau aussehen, ist bislang jedoch nicht bekannt. Und die Urlauber? Denen wurde wohl schon Entschädigungen angeboten. Inwiefern oder wie hoch die sind, ist ebenfalls unbekannt. Maßnahmen seien jedoch mittlerweile ergriffen worden. Wer seinen Urlaub auf den Malediven bereits gebucht hat, dürfte hoffen, dass diese Früchte tragen.