Es war ihr erster Urlaubstag in Lissabon: Pärchen postet noch ein Seilbahn-Foto – und stirbt

Der romantische Urlaub in Lissabon endete in einer Tragödie. Das britische Pärchen postete noch auf Instagram Bilder von ihrem ersten Urlaubstag in Lissabon. Nur Stunden später verunglückten die beiden tödlich in der Seilbahn, von der sie zuvor Fotos in den sozialen Medien geteilt hatten.

Am Mittwoch (3. September) postete Kayleigh Smith Bilder von dem langersehnten Portugal-Urlaub mit ihrem Partner Will Nelson. Auf Instagram zeigte sie einen Rückblick auf den ersten Urlaubstag in Lissabon: von Kirchen, Schlössern, Statuen und antiken Gebäuden. Die beiden grinsen breit in die Kamera.

Tragödie in Lissabon: 16 Personen verunglückten tödlich

Auch die Seilbahn befand sich unter den Bildern. Nachdem das Paar den Beitrag auf Instagram teilte, wollten sie die berühmte Touristenattraktion wohl noch besichtigen. Am Abend ihres ersten Urlaubstages stiegen sie in die Seilbahn, die zu ihrer Todesfalle werden sollte.

Ein Wagen der „Elevador da Glória“ raste eine steile Straße hinab und entgleiste anschließend. Die Seilbahn kippte um und prallte gegen ein Gebäude. Bei dem tragischen Unfall wurden 21 Personen schwer verletzt und 16 Menschen verloren ihr Leben (mehr dazu hier >>>). Die meisten Personen, die sich in der Bahn befanden, waren Touristen, die ihren Urlaub in Lissabon verbrachten.

Trauer um die Opfer des Seilbahn-Unglücks

Auch Kayleigh Smith und Will Nelson befanden sich unter den Todesopfern. Wie „RTL“ berichtet, verband die beiden die Liebe zum Theater. Will arbeitete als Dozent an der Arden School of Theatre in Manchester. Kayleigh war Mitglied des MADS Theatre in Macclesfield. Sie stand als Schauspielerin selbst auf der Bühne und inszenierte als Regisseurin preisgekrönte Theaterstücke.

Der Tod des britischen Paares ist ein tragischer Verlust. Auf Instagram schreibt das MADS Theatre in einem Nachruf an Kayleigh Smith: „Kayleigh war ein geschätztes Mitglied unseres Theaters und leistete einen bedeutenden Beitrag […]. Aber über all dem war sie von vielen eine geschätzte Freundin und wird schmerzlich vermisst.“ Kayleigh war 36 Jahre alt, Will 44.

Mittlerweile wurden alle Todesopfer der Tragödie in Lissabon identifiziert. Neben dem britischen Paar starben fünf Portugiesen, zwei Kanadier, zwei Südkoreaner und jeweils ein Todesopfer aus der Schweiz, der Ukraine, Frankreich, den USA und ein weiterer Tourist aus England. Wie „RTL“ berichtet, läuft die Suche nach der Unfallursache weiterhin auf Hochtouren.