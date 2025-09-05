Beliebtes Urlaubsland verschärft Einreisebedingungen – das sollten Reisende unbedingt wissen

Es gibt neue Einreiseregelungen für einen Urlaub in Lettland. Diese gelten bereits seit dem 1. September. Wer nun nach Lettland reisen will, muss sich dringend informieren. Je nach Staatszugehörigkeit verlangt das Land nun zusätzliche Informationen vor der Einreise. Wer dem nicht nachkommt, könnte sogar bestraft werden.

Die gute Nachricht vorweg: Wenn du Staatsangehöriger der EU bist, musst du dir keine Sorgen machen. Doch wenn du hier nur wohnst und womöglich Bürger eines Drittstaats bist, könntest du betroffen sein.

Urlaub in Lettland: Für SIE nur mit ETA

Wer ohne Visum oder Aufenthaltstitel nach Lettland einreisen will, muss ab sofort eine sogenannte ETA einreichen – eine elektronische Reisegenehmigung. Reisende müssen sich unter Angabe einiger persönlicher Daten dort mindestens 48 Stunden vor Einreise registrieren.

Dies betrifft allerdings längst nicht alle Reisenden. Wer Staatsbürger der EU oder des Europäischen Wirtschaftsraums ist, muss keine ETA vorlegen. Auch Schweizer Bürger, Staatsbürger der NATO (Nordatlantikvertrags-Organisation), der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung oder der Föderativen Republik Brasilien sind davon ausgenommen.

Alle anderen, die zudem kein Visum oder einen Aufenthaltstitel für die Republik Lettland besitzen, sind zu dieser zusätzlichen Auskunft verpflichtet – auch, wenn sie nur auf Durchreise sind. Sollte die ETA nicht rechtzeitig eingereicht werden, wird im individuellen Fall geprüft. Es droht möglicherweise sogar eine Verwaltungsstrafe.

Das muss in die ETA für den Lettland-Urlaub

Anzugeben sind unter anderem die Daten des jeweiligen Reisedokumentes (Nummer, Ausstellungsland und -Datum sowie Gültigkeit des Reisepasses), Dauer und des Aufenthaltes und der genaue Aufenthaltsort beziehungsweise die Reiseroute sowie Kontaktinformationen zur reisenden Person (Name, Geburtsdatum und Staatszugehörigkeit). Tatsächlich wird auch nach Ämtern gefragt, die der Reisende oder ein Verwandter innehat oder auch nach einer eventuellen Wahlkandidatur sowie, ob sie im aktiven Dienst sind (für Streitkräfte, Zoll, Justiz etc.).

„Ziel ist es, die Ein- und Ausreise besser zu kontrollieren und die öffentliche Sicherheit zu stärken“, informiert die Lettische Botschaft in Deutschland über die Hintergründe. Die Änderung des Einwanderungsgesetzes sei bereits am 3. April 2025 verabschiedet worden, die Umsetzung nun zum 1. September in Kraft getreten.

Übrigens: Bei Planänderung muss ein neues Formular ausgefüllt werden.