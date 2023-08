Urlaub in Kroatien: Touristen sehen bei diesem Anblick rot – „Wie in Deutschland“

Neben Spanien, Griechenland und der Türkei ist auch ein Urlaub in Kroatien sehr beliebt. Aber wie in vielen anderen Ländern auch wird seit einigen Monaten alles teurer. Touristen bekommen das dort direkt zu spüren.

Die Gründe hier sind verschieden: Corona-Nachwirkungen, Inflation über dem EU-Durchschnitt und die Euro-Einführung vor gut einem halben Jahr. Touristen, die Urlaub in Kroatien machen, sind dennoch stark verwundert über die Preise.

Urlaub in Kroatien: Alles wird teurer

Ein Urlaub in Kroatien wird Jahr für Jahr beliebter. Vor allem an den idyllischen Küstenstädten sind nach der Corona-Pandemie die Touristen-Zahlen heftig gestiegen. Ob die Preise für Hotel, Essen oder Aktivitäten – alles war recht günstig im Verhältnis zu anderen Urlaubsländern. Doch das hat sich geändert.

Kroatien ist nämlich seit diesem Jahr der Euro- und Schengenzone beigetreten. Wie in vielen anderen Ländern aber auch müssen die Kroaten mit der hohen Inflation kämpfen. Im vergangenen November hatte die Inflationsrate mit 13,5 Prozent ihren Höchststand erreicht. Mittlerweile liegt sie bei 7,6 Prozent.

Touristen bekommen das ebenfalls zu spüren. Die Preise steigen. Essen und Trinken um satte 19,2 Prozent, Restaurants und Hotels um 17 Prozent sowie Verkehrsmittel um 13,3 Prozent. Die Einzelhändler haben den Wert der früheren Währung auf den Euro angepasst und so kosten viele Produkte heute teilweise doppelt so viel wie noch im Vorjahr.

Touristen verwundert über die teuren Preise

Deutsche Touristen, die Urlaub in Kroatien machen, sind teilweise verwundert über die neuen Preise. So schreibt eine Frau, dass sie bei ihrem Aufenthalt in Umag die gleichen Restaurants wie im Vorjahr besucht habe und alles teurer geworden ist. „Zwischen 20 und 30 Prozent“, erklärt sie in einer Facebook-Gruppe für Kroatien-Urlauber. Zudem bemängelt sie den Qualitätsverlust der Gerichte in den Restaurants. „Wenn es teurer ist, alles klar. Aber schmecken sollte es auch noch. Es ist hier wesentlich teurer, nur leider nicht lecker“, so die Frau.

Veränderungen, die auch andere Urlauber wahrgenommen haben. „Meine Erfahrungen sind, dass die Preise etwas angestiegen sind. Ich würde aber sagen, die Preise sind fast wie in Deutschland“, schreibt beispielsweise Sonja V. unter dem Beitrag. Sie kam mit ihrem Mann in den Restaurants immer unter 100 Euro aus. Beim Einkaufen warnt sie andere Urlauber: „Da muss man (ein, Anm. d. Red.) bisschen aufpassen, wo man hingeht und was man kauft. Da sind oft bei verschiedenen Produkten Preise dabei, wo mir (ein, Anm. d. Red.) bisschen der Atem stockte.“

Aber deutsche Urlauber müssen sich nicht fürchten. Ein günstiger Urlaub ist in Kroatien und auch anderen Ländern möglich. Einfach mal kurz die Preise der Hotels vergleichen, überlaufene Trendorte vermeiden oder vielleicht auch selbst mal kochen. Dann kann man auch kostengünstig im Urlaub über die Runden kommen.