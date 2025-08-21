Bier, Eis und Himmelbett für Hunde – irre Strand-Szenen im Urlaub in Kroatien

Kroatien gehört zu den beliebtesten Urlaubsländern in Europa. Mittelmeerstrände, historische Städte und vieles mehr locken Jahr für Jahr zahlreiche Touristen an die Adria – darunter nicht wenige mit Haustier!

Der Hund ist schließlich der beste Freund des Menschen, den kann man ja im Urlaub nicht einfach zu Hause zurücklassen. Entsprechend sind auch viele Haustierhalter bei ihrer Kroatien-Reise immer auf der Suche nach Ferienangeboten, die auch für ihre vierbeinigen Begleiter geeignet sind – zum Beispiel Hunde-Strände. Und da gibt es einen ganz besonderen in Kroatien.

Kroatien mit Strand-Angeboten für Hunde

Die Rede ist von „Monty’s Dog Beach“ am Strand Podvorska, Crikvenica. Das ist nicht nur der bekannteste, sondern auch der am besten ausgestattete Hundestrand im Kroatien. Wer hier unwissend aufkreuzt und einen Blick auf den gepflegten Kieselstrand wirft, dürfte dort einige wilde Szenen beobachten.

Hunde dürfen hier ohne Leine frei herumtollen, haben überall Wasserstellen, Duschen und Näpfe zur freien Nutzung. Die Vierbeiner werden sogar verköstigt – mit Hundebier, Bio-Hundeeis und anderen geeigneten Kleinigkeiten. Es gibt ein hundetaugliches Open-Air-Kino im Sommer, Hunde und Halter können gemeinsam an einem Schwimm-Marathon teilnehmen – oder im selben Himmelbett am Strand übernachten.

