Bier, Eis und Himmelbett für Hunde – irre Strand-Szenen im Urlaub in Kroatien

Kroatien gehört zu den beliebtesten Urlaubsländern in Europa. Mittelmeerstrände, historische Städte und vieles mehr locken Jahr für Jahr zahlreiche Touristen an die Adria – darunter nicht wenige mit Haustier!
Der Hund ist schließlich der beste Freund des Menschen, den kann man ja im Urlaub nicht einfach zu Hause zurücklassen. Entsprechend sind auch viele Haustierhalter bei ihrer Kroatien-Reise immer auf der Suche nach Ferienangeboten, die auch für ihre vierbeinigen Begleiter geeignet sind – zum Beispiel Hunde-Strände. Und da gibt es einen ganz besonderen in Kroatien.
Kroatien mit Strand-Angeboten für Hunde
Die Rede ist von „Monty’s Dog Beach“ am Strand Podvorska, Crikvenica. Das ist nicht nur der bekannteste, sondern auch der am besten ausgestattete Hundestrand im Kroatien. Wer hier unwissend aufkreuzt und einen Blick auf den gepflegten Kieselstrand wirft, dürfte dort einige wilde Szenen beobachten.
Hunde dürfen hier ohne Leine frei herumtollen, haben überall Wasserstellen, Duschen und Näpfe zur freien Nutzung. Die Vierbeiner werden sogar verköstigt – mit Hundebier, Bio-Hundeeis und anderen geeigneten Kleinigkeiten. Es gibt ein hundetaugliches Open-Air-Kino im Sommer, Hunde und Halter können gemeinsam an einem Schwimm-Marathon teilnehmen – oder im selben Himmelbett am Strand übernachten.
Weitere Nachrichten, die dich interessieren könnten:
Weitere Hundestrände in Kroatien gibt es hier:
- Dog Dreams Beach & Bar, Kaštanija Novigrad, Istrien: Liegt wenige Minuten außerhalb des Zentrums von Novigrad. Strandbar-Terrasse mit Hundeliegen aus recycelten Autoreifen oder Schaumstoffmatten. Verpflegung für Mensch und Hund.
- Strand Slatina im Campingplatz Slatina, Insel Cres: Campingplatz, der besonders auf Hundehalter ausgelegt ist. Kostenlose Stunden beim Hundetrainer zwischen Juni und September, inklusive Übungsparcours. Tierarzt und Hundefriseur vor Ort.
- Strand Duilovo, Split: 40 Meter langer Kiesabschnitt für Hunde. Duschen, Umkleidekabinen, Strandmuscheln, Wassernäpfe. Einziger Nachteil: Wenig natürlicher Schatten – Sonnenschirm ist also Pflicht.
- Hundestrand beim Zlatni Rat, Bol, Insel Brač: Für alle, die es gerne etwas abseits und natürlicher mögen. Verlangt allerdings auch viel Eigenverantwortung: Wasser, Proviant und Handtücher muss jeder selbst mitbringen.