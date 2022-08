Urlaub in Kroatien: Frau am Strand von Blitz getroffen – Tochter muss alles mit ansehen

Schrecklicher Vorfall im Urlaub in Kroatien!

Für eine Frau und ihre Tochter endete der Urlaub in Kroatien in einem absoluten Albtraum: Die 48-Jährige wurde am Strand von einem Blitz getroffen – und das vor den Augen ihrer Tochter!

Urlaub in Kroatien: Frau schwebt in Lebensgefahr

Laut der „Daily Mail“ befindet sich die Britin in einem kritischen Zustand auf der Intensivstation eines Krankenhauses. Vor dem schrecklichen Vorfall sonnten sich Mutter und Tochter an einem Strand in der Nähe von Split (Kroatien).

Als das Gewitter hereinbrach, versuchten die zwei Schutz in einem Hotel zu suchen. Doch dazu sollte es nicht mehr kommen. Die Frau wurde vom Blitz getroffen.

Der Urlaub in Kroatien endete für eine Britin und ihre Tochter im absoluten Drama (Symbolfoto). Foto: IMAGO / Independent Photo Agency Int.

Urlaub in Kroatien: Sanitäter belebt Frau wieder

Passanten wurden auf die Schreie der Tochter aufmerksam, ein Sanitäter, der sich wegen einer Sportveranstaltung grade zufällig in der Nähe befand, leistete Erste Hilfe. Er konnte die Frau wiederbeleben. Jetzt befindet sie sich mit schweren Kopfverletzungen und Verbrennungen in einem kritischen Zustand auf der Intensivstation.

----------------------------------------

Weitere Urlaubs-Themen:

--------------------------------------

„Die Frau wurde in der Nähe des Strandes getroffen und zum Glück gelang es einem unserer Bereitschaftsärzte, der an der Veranstaltung teilnahm, sie wiederzubeleben“, wird ein Verantwortlicher der Sportveranstaltung zitiert.

Laut der „Daily Mail“ werden die Umstände des Unfalls aktuell untersucht. (cf)