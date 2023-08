Urlaub in Kroatien: Touristin mit Ekel-Aktion auf offener Straße – „Unhöflicher Abschaum“

Andere Länder, andere Sitten? Das denkt sich wohl manch ein Tourist, der sich im Urlaub anders verhält als in der Heimat. Eine Frau, die Urlaub in Kroatien machte, nutzte dieses Sprichwort allerdings, um sich heftig daneben zu benehmen.

Was sie sich mitten in der Öffentlichkeit leistete, sorgt für Wut bei vielen Einheimischen in Kroatien.

Urlaub in Kroatien: Frau pinkelt mitten in der Stadt

Ein Sightseeing-Trip während des Urlaubs in Kroatien bietet eine Menge, gerade in der historischen Altstadt von Split gibt es für Touristen viel zu sehen – da kann schon einmal die Blase drücken. Anders ist das Verhalten einer Frau, die in einer Gasse der Stadt fotografiert wurde, nicht zu erklären: Sie hockt laut einem Foto, das in den sozialen Medien kursiert, mit dem Rücken an eine Hauswand gelehnt, hat die Unterhose herunter gezogen und erleichtert sich in aller Öffentlichkeit! Während sie selbst ihr Gesicht durch den Blick in eine leere Gasse verdeckt, ist unter ihren Beinen eine deutliche Urinlache zu sehen.

Die Touristen und Einheimischen um sie herum scheinen ihr völlig egal zu sein, denn ein besonders abgeschiedenes Plätzchen hat sie sich für ihre Ekel-Aktion nicht ausgesucht – die Gasse scheint von breiteren, belebten Straße abzugehen.

Urlaub in Kroatien: Einheimische gehen auf die Barrikaden

Auf Facebook, wo das Foto unter anderem auftauchte, häufen sich empörte Kommentare von Einheimischen und auch Deutschen. „Wie schamlos“, nennt eine Frau das Verhalten der Touristin. „Dieses Jahr kam nur unhöflicher Abschaum zu uns“, kommentiert eine Einwohnerin von Split auf kroatisch. „Ich glaube nicht, dass diese Frau auch in Dortmund einfach auf der Straße abgestrullt hätte. Im Ausland sind eben viele Leute hemmungsloser“, findet ein Mann.

Es gibt allerdings auch Kommentatoren, die Verständnis für die Lage der Frau auf dem Foto haben – und die sanitäre Situation in Split anprangern. So fragt ein Einwohner von Split in den Kommentaren, warum in der Stadt eigentlich keine Chemie-Toiletten aufgestellt wären. Auch einige andere User in den Kommentaren bemängeln, dass es eben nicht genug öffentliche Toiletten in der zweitgrößten Stadt von Kroatien gäbe. Zwar könne man sicher in den zahlreichen Cafés und Restaurants auf Toilette gehen – allerdings verlangen die meist horrende Preise.