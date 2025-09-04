Auswärtiges Amt warnt: Was Urlauber in Kroatien wissen müssen

Jedes Jahr zieht es etliche Touristen in den Urlaub nach Kroatien. Kein Wunder, denn das Land besticht mit seinen traumhaften Stränden, atemberaubender Natur und reicher Kultur. Doch was sagt das Auswärtige Amt dazu, was man im Urlaub in Kroatien beachten sollte?

Das Wichtigste zuerst: Kroatien gilt als sicheres Reiseziel und Touristen müssen sich keine Sorgen machen. Insbesondere die Straßenkriminalität ist sehr gering und Gewaltdelikte kommen selten vor. Trotzdem kommt es immer wieder zu Diebstählen, speziell in Touristenorten. Daher gibt es einige Dinge zu beachten.

Urlaub in Kroatien: Busch- und Walbrände im Sommer

Damit der Urlaub in Kroatien nicht durch einen Diebstahl versaut wird, rät das Auswärtige Amt per se, alle wichtigen Dokumente sicher aufzubewahren. Im Falle eines Diebstahls ist es auch immer ratsam, auf seinem Handy ein Foto von Dokumenten wie dem Reisepass und dem Führerschein parat zu haben. Auch sollte man in größeren Menschenmengen wachsam sein und verstärkt auf seine Wertsachen achten.

Vorwiegend im Sommer gibt es eine Gefahr, die man im Urlaub in Kroatien beachten sollte. In den warmen Monaten kommt es in dem Land nämlich vermehrt zu Busch- und Waldbränden. Wenn dies der Fall ist, müssen Touristen mit Einschränkungen rechnen. Auch wird Kroatien immer wieder mal von Erdbeben heimgesucht.

Wer im Urlaub gerne auf Entdeckungstour geht, sollte beachten, dass in einigen Gebieten in Kroatien noch eine Gefährdung durch Minen besteht. Viele Minen wurden zwar seit dem Ende des Balkankrieges beseitigt, jedoch sind einige Gebiete immer noch mit Landminen kontaminiert.

Warnschilder warnen vor Minenfeldern

Das Auswärtige Amt warnt, dass man in Ostslawonien, Westslawonien und im westlichen und südwestlichen Grenzgebiet zu Bosnien und Herzegowina immer noch Minen findet. Wer seinen Urlaub in Kroatien also in diesen Gebieten verbringt, sollte verstärkt darauf achten, bei einem Spaziergang nicht die Straßen und Wege zu verlassen. In der Regel sind Minenfelder aber auch durch ein Schild mit Warnaufdruck gekennzeichnet.

Ansonsten sollte man im Urlaub in Kroatien beachten, dass ein gewisses Verhalten, das als unangemessen beurteilt wird, von den Ordnungsbehörden mit einem Bußgeld bestraft wird. Das schließt unter anderem den Konsum von Alkohol in der Nähe einer Schule, lautes Streiten oder sogar eine Schlägerei ein. Mehr Hinweise für den Urlaub in Kroatien findet man auf der Seite des Auswärtigen Amtes. Dabei handelt es sich im Übrigen um generelle Warnungen des Auswärtigen Amts, wie sie auch für andere Urlaubsländer gelten. Seit dem 17. Februar 2025 wurde der Reisehinweis für Kroatien-Urlauber nicht mehr aktualisiert.