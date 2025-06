Urlaub in Kroatien: Campern stockt bei Preisen für Stellplätze der Atem – „Viel zu viel“

Ein Urlaub in Kroatien klingt für viele wohl zunächst nach einem guten Plan. Denn dort gibt es von Stränden über eine kulinarische Vielfalt bis hin zu zahlreiche Sehenswürdigkeiten nahezu alles, was das Reise-Herz begehrt.

Das dachte sich offenbar auch ein Familienvater, der seinen Urlaub für 2025 mit einem Wohnmobil plant und in der Facebook-Gruppe „Kroatien mit Camper“ nach Tipps bezüglich Campingplätze fragt. Doch was er herausfindet, dürfte viele Reiseliebhaber schockieren.

Urlaub in Kroatien: Camper schockiert von den Preisen

Zunächst optimistisch erklärt er in der Gruppe, dass er vor den Kindern meistens in Krk-Malinska und in Dalmatien im Urlaub gewesen sei. Er hoffe nun auf Tipps zu Campingplätzen und fragt: „Wo gibt es was, wo man am Meer direkt ist, und die Kinder auch was geboten bekommen, zu einem fairen Preis?“

Unter dem Post sammeln sich zahlreiche Kommentare. „Fairer Preis, da geht’s schon los beim Ausleihen des Wohnmobils. Wenn du das machst, kannst du auch fliegen. Kommt dich billiger als das Womo“, schreibt beispielsweise ein User. Eine andere kommentiert: „Faire Preise in der Hauptsaison(?) liegt immer im Auge des Betrachters…“ Doch spätestens nach seiner eigenen Recherche zum geplanten Urlaub dürfte der anfängliche Optimismus verschwunden sein. Ihm stockt bei den Preisen für die Stellplätze der Atem.

Nach Preis-Schock: User können es kaum fassen

Unter dem Kommentar der Userin schreibt er: „Hatte gestern mal geschaut, wegen Campingplätzen und wäre da bei weit aus über 2.800 Euro für einen Stellplatz für neun Nächte.“ Das findet sie für den Urlaub in Kroatien offenbar deutlich zu teuer.

„Also 2.800 Euro sind auch für die Hauptsaison schon sehr übertrieben.“ Sie ist sich sicher, das sei „definitiv zu viel, viel zu viel“. Auch eine andere Userin ist schockiert und meldet sich zu Wort. „Fahren seit Jahren meist auf 4 Sternplätze, direkt am Meer, aber so einen Preis hab ich noch nie gesehen“. Das zeigt aber auch: Anbieter und Preise vergleichen kann sich vor einem Urlaub in Kroatien durchaus lohnen.