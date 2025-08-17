Kroatien-Urlaub zu teuer? HIER ist es deutlich günstiger

Wer Urlaub in Kroatien machen möchte, könnte aktuell von einer Preis-Peitsche getroffen werden. Das gilt sowohl für die Camping-Stellplätze als auch für das Essen in Restaurants und Co.

In Kroatien sind die Preise in vielen Bereichen gestiegen. Eine Billig-Reise an der Adria zu finden, gestaltet sich entsprechend schwieriger. Das führt dazu, dass sich immer mehr Menschen nach Alternativen umsehen.

Kroatien-Urlauber suchen nach Alternativen

Nach Angaben von „index.hr“ wird Albanien jetzt immer beliebter für einen Urlaub. Demnach habe sich die Zahl der Touristen alleine von 2015 bis 2023 etwa verdreifacht. Die Zahl der jährlichen Touristen ist von 3 Millionen auf bis zu 10 Millionen gestiegen.

Die Regierung des Landes erwartet nach Angaben des britischen „Express“ bis 2030 bis zu 30 Millionen ausländische Besucher. Doch was macht Albanien so besonders?

Deshalb wird Albanien immer attraktiver

Einer Untersuchung des Statistischen Bundesamts zeigt: In Albanien kann man verhältnismäßig günstig Urlaub machen. Hotelaufenthalte und Restaurantbesuche kosten dort im Schnitt ganze 52 Prozent weniger als in Deutschland. Kroatien ist dagegen nur 14 Prozent günstiger als Deutschland, besagt das Bundesamt.

Neben dem preislichen Vorteil hat Albanien aber noch zahlreiche weitere, vielfältige Highlights zu bieten. Dazu zählen unter anderem lange Sandstrände, atemberaubende Naturlandschaften und historische Städte. Doch gibt es noch ähnlich günstige Alternativen für einen Urlaub?

Urlaub ist HIER besonders günstig

Neben Albanien bieten sich auch Nordmazedonien und Bulgarien für einen günstigen Urlaub an. Dort sind die Preise für Hotels und Restaurants nahezu identisch: In Nordmazedonien zahlst du im Schnitt ebenfalls 52 Prozent weniger als in Deutschland, in Bulgarien sind es 51 Prozent.