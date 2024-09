Urlaub in Kroatien: „Oh Gott“! Plage geht in Unterkünften um – Touristen trifft es heftig

Wenn Reisende, ob in Kroatien oder andernorts, wohl nur eines in ihrem Urlaub wollen, dann ist es doch ihre Ruhe. Das gilt sowohl für den Strand-Besuch als auch in den Ferienunterkünften.

Gerade da wird die Ruhe vieler Kroatien-Urlauber jetzt allerdings gestört. Denn immer öfter machen sie eine unheilvolle Begegnung in ihren Unterkünften. Von einer Plage ist bereits die Rede!

Urlaub in Kroatien: Vorsicht, Plage!

Erst dieser Tage berichtete diese Redaktion über eine Familie, die nach ihrem Urlaub in der Türkei den Schock erlebte. Denn als sie ihren Koffer öffnete, blickte ihr ein unfreiwilliger Reisegast entgegen – ein lebender Skorpion! Die ganze irre Geschichte liest du hier >>>.

Doch auch in ihrem Urlaub in Kroatien treffen jetzt immer wieder Touristen auf die spinnenartigen Tiere – und das ausgerechnet in ihren Unterkünften! „Habt ihr auch so eine Skorpion-Plage? Innerhalb von zwei Stunden drei Skorpione gefunden bei uns in der Unterkunft“, meldete sich so dieser Tage ein besorgter Urlauber zu Wort. Schnell sollte er in der Kommentarspalte Gleichgesinnte finden. „Hatten wir auch, wir waren in Rovinj“, „Wir hatten vor einer Woche in Porec auch einige im Garten“ oder „Ja hatten auch ganz viele, die tun aber nichts, wenn man sie in Ruhe lässt“, so nur die Aussagen einiger weniger Urlauber.

Urlauberin in Kroatien mit irrer Offenbarung

Bei einem Urlauber in Kroatien soll sich ein Skorpion sogar auch ins Gepäck verlaufen: „Hatten gestern einen in der Reisetasche.“ Einigen wird die Diskussion um die fiesen Tierchen aber auch wiederum schnell zu viel: „Oh Gott, bitte hört auf“, wird so etwa eine Frau deutlich.

Eine andere gibt in der Kommentarspalte allerdings schnell Entwarnung: „Sie sind aber harmlos und nicht giftig, laut eines Landmannes.“ Und tatsächlich! Laut „kroati.de“ soll es sich bei Skorpionen grundsätzlich um weniger giftige Tiere handeln. „Der Stich eines Skorpions ist ebenfalls nicht lebensbedrohlich und mit dem Stich einer Wespe zu vergleichen.“ Bei den kleinen Exemplaren, auf die Urlauber in Kroatien jetzt treffen, sollte also kein Grund zur Sorge bestehen.

Die Touristin, die sich mit einem Landsmann unterhielt, schiebt aber in ihrem Kommentar noch hinterher: „Er sagte zu mir, in jedes Gepäck gehört ein Skorpion, wenn man nach Hause fährt.“ Na da dürfte er aber die Rechnung ohne die Urlauber in Kroatien gemacht haben!