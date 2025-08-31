Kroatien-Urlauber schwören auf beliebtes Produkt – „Sind süchtig nach …“

Für viele Urlauber steht Kroatien auch in diesem Jahr wieder ganz weit oben auf der Traum-Reiseliste. Wer hierhin zum ersten Mal verreist, dürfte noch unsicher sein, was man alles im Gepäck haben sollte.

So auch eine deutsche Touristin, die sich bei Facebook in einer Gruppe für Kroatien-Urlauber gemeldet hat. „Dieses Jahr sagen wir ‚Tschüss‘ zu Dahme und Fehmarn und Hallo Jadranovo! (…) Jetzt brauch ich eure Kroatien-Expertise“, wendete sie sich im Netz an erfahrene Reisende. Ein Tipp stach dabei besonders heraus.

Kroatien-Urlauber sollten DAS kennen

„Was sollte man UNBEDINGT von zu Hause mitnehmen? Sonnencreme ist klar. Mückenspray? Pflaster? Nutella?“, wandte sie sich explizit an andere Kroatien-Urlauber. Doch gerade auf den Punkt „Nutella“ reagierten erfahrene Touris eindeutig.

„Statt Nutella empfehle ich das kroatische Lino Lada, schmeckt viel besser, nie wieder Nutella“, rät so etwa eine Urlauberin in der Kommentarspalte. „Lino Lada Gold! Ein Traum….“, bekräftigt auch die nächste. „Vergiss Nutella – kauf Lino Lada“, „Man kann sich ja gerade im Urlaub auf Neues einlassen, wie z.B. Lino Lada einlassen, viele ’schwören‘ darauf“ oder „Nutella brauchst du keins mitnehmen, wir sind süchtig nach Lino Lada Gold crunchy (mit Haselnuss-Stückchen)“, ist so unter anderem unter dem Beitrag bei Facebook zu lesen. Doch was steckt hinter dem beliebten Produkt aus Kroatien?

DAS steckt hinter dem Hype-Produkt

Diese Redaktion hat das empfohlene „Lino Lada“ unter die Lupe genommen. Dabei handelt es sich um einen Aufstrich aus Haselnüssen und Milch, der glutenfrei und laut Produktbeschreibung „reich an Mineralien und Vitaminen“ ist. Schon seit 1934 soll das Produkt auf dem Markt sein und kann nicht nur auf Broten, Pfannkuchen oder Waffeln verwendet werden, sondern sogar auch zum Kuchen backen.

Kroatien-Fans, die sich das Urlaubsfeeling in Form des Brotaufstrichs nach Hause holen wollen, können sich das gehypte Produkt auch nach Deutschland bestellen. Bei Online-Shops wie Amazon muss man für 350 Gramm allerdings stattliche 7,58 Euro hinblättern.