Urlaub in Kroatien boomt – Hotels ziehen Konsequenzen! Touris werden es sofort sehen

Kroatien ist schon lange kein Geheimtipp mehr – und genau deshalb zieht es viele Sonnenanbeter dorthin. Schließlich locken sommerliche Temperaturen, hellblaues Wasser und zahlreiche Strände. Doch nicht nur die Küstenstreifen sind durch die Massen an Menschen vollgepackt mit Handtüchern, Sonnenschirmen & Co., auch viele Unterkünfte sind lange im Voraus ausgebucht.

Nun ziehen diese Konsequenzen. Das betrifft vor allem die Hotels, wie Romeo Draghicchio, Direktor der kroatischen Zentrale für Tourismus, gegenüber DER WESTEN verriet …

Urlaub in Kroatien wird immer beliebter – gibt es schon Anwohner-Frust?

„Kroatien ist seit einigen Jahren eines der beliebtesten Touristenziele in Europa“, so der Experte. Er erzählt, dass sich schon in den 60ern deutsche Reisende in das Land verliebt haben – vor allem in die Küste. Und mittlerweile rücken auch „weniger bekannte Regionen wie Slawonien, Zagorje oder andere Gebiete abseits der Küste immer mehr in den Fokus“. Weiter betont er im Gespräch mit DER WESTEN, dass auch Städte im Landesinneren, wie Zagreb, immer mehr in den Vordergrund rücken.

Und trotz der vielen Besucher scheinen die Anwohner nicht frustriert zu sein, denn laut Romeo Draghicchio spürt man hier nichts von Touristenfrust wie in anderen Ländern. Der Fokus liege vielmehr auf der qualitativen Verbesserung der Unterkünfte.

Weniger als 200.000 Betten

Zwar gibt es aktuell weniger als 200.000 Betten in den Hotelanlagen in Kroatien, dafür gibts Ferienwohnungen, Ferienhäusern und Campingplätzen ohne Ende. Jedes neue Hotel sei daher „ein Gewinn“. Vor allem, weil sie besonders nachhaltig entstehen. Und das meint hier nicht die energiesparende Bauweise, sondern vielmehr werden die alten Unterkünfte völlig neu gestaltet. Denn „alle neuen Hotels, die in den letzten Jahren eröffnet wurden – und auch jene, die in den nächsten Jahren entstehen – sind in der Regel Renovierungen bestehender Gebäude“.

Beispiele dafür gibt es viele. In Poreč wird Ende des Jahres das komplett neu ausgebaute Hotel Pical eröffnen – am gleichen Ort, wo vorher ein Drei-Sterne-Hotel stand, nun aber auf Fünf-Sterne-Niveau. In Zadar wurde ein Hyatt Regency in einer ehemaligen Likörfabrik realisiert, und in Pula entstand mit dem Hotel Monumenti ein modernes Hotel auf dem Gelände einer alten Kaserne, direkt am Meer.

Umweltprobleme? Laut dem Experten ist das kein großes Thema

Klingt schön und gut, doch Massentourismus bedeutet nicht nur einen ökonomischen Gewinn, sondern meist auch Umweltprobleme, viel Dreck und Schmutz. In Kroatien ist das offenbar kaum ein Thema. Laut dem Direktor der kroatischen Zentrale für Tourismus kann es nur in der Hauptsaison im August mal etwas voller werden. So betont er gegenüber DER WESTEN: „Umweltprobleme oder Massentourismus gibt es in Kroatien sehr wenig. Grundsätzlich nur in den Spitzenzeiten in der Hauptsaison.“

Und weiter: „In allen anderen Zeiträumen – Vorsaison, Nachsaison – haben wir auch die Möglichkeit, noch mehr Gäste unterzubringen, ohne jegliche Probleme für die Umgebung.“ Um das weiter so zu steuern, gibt es einen klaren Plan: In der Hauptsaison soll kein weiteres Tourismus-Wachstum angestrebt werden. Stattdessen soll der Fokus auf einen „nachhaltigen Tourismus“ gesetzt werden – das heißt übersetzt: Vorsaison, Nachsaison und Regionen abseits der Küste sollen mehr in den Fokus der Urlauber gerückt werden.

So bleibt Kroatien nicht nur ein Ort zum Sonne tanken, sondern auch ein Platz, an dem man sich gut aufgehoben fühlt. Und wer weiß, vielleicht entdeckt man ja beim nächsten Besuch ganz neue Ecken abseits der Strände.