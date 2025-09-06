Seltenheit in Europa! An diesem Highlight sollten Urlauber in Kroatien nicht einfach vorbeifahren

Wer seinen Urlaub in Kroatien plant und nicht nur in der Sonne liegen möchte, der hat in dem Land an der Adria eine große Auswahl an Sehenswürdigkeiten: ob Dubrovniks unverwechselbare Altstadt, den Plitvice Lakes National Park oder die Hauptstadt Zagreb.

Doch es gibt ein Highlight, das wohl gar nicht so viele Kroatien-Urlauber kennen. Dabei ist es wirklich sehenswert. Und zudem ist es eine echte Seltenheit in ganz Europa. Vor allem Touristen im Rollstuhl können von einer ganz bestimmten Sache profitieren.

DAS gibt es kaum in Europa!

Wenn du in deinem Urlaub in Kroatien gerne unterwegs bist anstatt nur am Strand zu liegen, kommst du vielleicht auch mal durch die Hochebene Gorski kotar im Nordwesten des Landes. Dabei lohnt sich ein Stopp an der Höhle Vrelo in der Nähe von Fužine. Sie ist schätzungsweise 3,5 bis 4 Millionen Jahre alt und insgesamt rund 300 Meter lang. Besonders faszinierend für die Besucher sind die beeindruckenden Stalagmiten, die fantasievolle Namen wie „Der Bischof“, „Die Muttergottes“ oder „Die Zwerge“ tragen. Auch wenn es etwas Fantasie benötigt, um die Figuren zu erkennen.

++ Passend zum Thema: Gut zu wissen! Zu diesen Zeiten solltest du Urlaub in Italien und Kroatien machen ++

Und was eine echte Seltenheit in Europa ist: Die Vrelo-Höhle gehört zu den wenigen ohne Stufen. Daher ist der Zugang für Rollstuhlfahrer problemlos möglich. Auch Menschen, die nicht gut zu Fuß sind oder kleine Kinder haben so weniger Hindernisse zu überwinden, um diese Höhle im Kroatien-Urlaub zu besichtigen.

Dein Newsletter mit spannenden Verbraucher-Themen Clever gespart & gut informiert

News zu Einkaufen, Reisen, Geld

Experten-Tipps von Ron Perduss

Einmal pro Woche per Mail Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Urlauber müssen sich warm anziehen

Ebenfalls gut zu wissen: Die Höhle ist durchgehend beleuchtet. Bei der 30-minütigen Führung sollte man sich aber besser etwas Warmes überziehen. Denn in der Höhle sind es das ganze Jahr über rund 8 Grad. Bei dem Temperaturwechsel von drinnen nach draußen sollte man also gut auf seinen Kreislauf aufpassen.

Mehr spannende Themen haben wir hier für dich:

Wenn dich also dein nächster Urlaub nach Kroatien führt, dann solltest du dir die Vrelo-Höhle tatsächlich nicht entgehen lassen.

Was du dir auch nicht entgehen lassen solltest: ein ziemlich beliebtes Lebensmittel! Nach welchem leckeren Produkt Kroatien-Urlauber fast süchtig sind, liest du >> hier.