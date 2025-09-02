„Einfach traurig“: Urlaubern wird in Kroatien-Ort neue Regel vorgesetzt

Kroatien gilt als eines DER Urlaubs-Ziele der Deutschen. Die entspannende Natur, wunderschöne Städte und Strände sowie gastfreundliche Einheimische locken jährlich zahlreiche Touristen in das Land an der östlichen Adria.

Wer schon einmal einen Fuß nach Zagreb, Split oder Dubrovnik gesetzt hat, weiß: Der Tourismus in Kroatien hat ein unkontrolliertes Ausmaß angenommen. Massen an Urlaubern stürmen die Altstädte und drängen sich durch die engen Gassen. In Dubrovnik wird nun dagegen vorgegangen.

Urlauber in Kroatien müssen mit neuer Regel leben

Dubrovnik wurde in den letzten Jahren immer bekannter, nicht zuletzt durch die Serie „Game of Thrones“, die hier teilweise gedreht wurde. Auf gerade einmal 40.000 Einwohner kommen in den Sommermonaten hier rund 15.000 Touristen – und zwar am Tag. Bürgermeister Mato Franković ist seit Jahren dabei, die Massen in der meistbesuchten Stadt am Mittelmeer einzudämmen. Eine neue Regelung soll nun dabei helfen, wie das „ZDF“ schon im letzten Jahr berichtete.

Dein Newsletter mit spannenden Verbraucher-Themen Clever gespart & gut informiert

News zu Einkaufen, Reisen, Geld

Experten-Tipps von Ron Perduss

Einmal pro Woche per Mail Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Mittlerweile dürfen pro Tag nur noch drei Kreuzfahrt-Schiffe in Dubrovnik anlegen. Außerdem müssen die Schiffe nach spätestens acht Stunden den Hafen wieder verlassen. „Wir haben diese Regelung eingeführt, damit die Besucher auch Zeit haben, andere Orte als nur die historische Altstadt zu besichtigen“, so Franković gegenüber dem „ZDF“.

Bußgeld bei Regelbruch

Jelena Sentović spricht sich ebenfalls gegen den Massen- und Kreuzfahrt-Tourismus in Kroatien aus. Die Galeristin hat ihr ganzes Leben in Dubrovniks Altstadt verbracht. „Für mich war es einfach traurig, das alles zu sehen“, erzählt sie über den Tourismus. Neben der Kreuzfahrt-Regelung gibt es in Dubrovnik außerdem andere Regeln für Urlauber. So ist beispielsweise im Rahmen des „Respect the City“-Projekts Badekleidung in der Altstadt verboten. Wer gegen die Regel verstößt, muss ein Bußgeld bezahlen!

Mehr Nachrichten:

Auch alkoholische Getränke außerhalb der Gastronomie sowie das laute Grölen sind in der Altstadt untersagt. Der Bürgermeister bittet Urlauber außerdem um eine leise An- und Abreise.