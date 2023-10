Urlaub in Kroatien: Deutscher fällt aus allen Wolken, als er auf Getränkekarte blickt – „Frechheit“

Während in Deutschland der Herbst anklopft und alles grau und nass wird, flüchten viele gerne nochmal in den Urlaub in den Süden Europas. Wie beispielsweise Kroatien. Gut, die sommerlichen Temperaturen für Badespaß am Strand herrschen dort auch nicht mehr.

Aber dennoch liefert ein Urlaub in Kroatien genug erfrischende Kontraste zum tristen Oktober-Herbst hierzulande. Doch nervig wird es, wenn man es sich dann einmal gut gehen lassen will – und man beim Blick auf die Kosten vom Glauben abfällt. So ist es auch einem Urlauber aus NRW ergangen, der sich einen Drink gönnen wollte.

Urlaub in Kroatien: Preis-Hammer!

Im Urlaub darf man auch mal genießen. Schön in einer Bar entspannen, einen Cocktail schlürfen, nicht an den stressigen Alltag denken. Das dachte sich auch ein junger Mann aus NRW, der in Dubrovnik im Süden Kroatiens, gemeinsam mit seiner Partnerin die Seele baumeln lassen wollte.

Beim Schlendern durch die Straßen erblickte er eine Bar, die auf den ersten Blick einladend wirkte. Wie er unserer Redaktion erzählte, warf er einen Blick auf die Getränkekarte – und fiel direkt vom Glauben ab.

Der junge Mann hatte Lust auf einen extravaganten Drink. Ein Long Island Ice Tea sollte es sein. Okay, der Mix aus Wodka, Gin, Tequila, Rum, Cola und Lime Juice ist auch in Deutschland nicht gerade günstig – zwischen 8 und 12 Euro muss man dafür hinlegen. Doch die Bar in Dubrovnik hat wohl einen besonders edlen Long Island im Angebot – und verlangt satte 17,50 Euro für den Drink!

Urlauber wütend: „Frechheit“

Als „Frechheit“ empfindet der 27-Jährige den Preis. Unter keinen Umständen war er bereit, diesen Preis zu zahlen. „Wir haben nur vor dem Restaurant auf die Karte geguckt und sind dann nicht reingegangen“, erzählte er unserer Redaktion.

Bleibt zu hoffen, dass der junge Mann und seine Partnerin irgendwo noch einen erschwinglichen Long Island Ice Tea finden werden. Aber sicherlich wird die Urlaubsfreude daran nicht zu Grunde gehen.