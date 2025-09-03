Kroatien-Urlauberin löst hitzige Camping-Diskussion aus – „Wo soll das alles hinführen?“

Kroatien bietet Urlaubern zahlreiche Möglichkeiten zur Freizeitgestaltung: Sonnige Entspannung am Strand, Kultur erleben in historischen Städten, oder wandern in der beeindruckenden Natur des Landes.

Aber auch Camping-Urlauber machen gerne in Kroatien Halt. Man malt es sich direkt aus: Morgens zum Sonnenaufgang an der Adriaküste aus dem Campingwagen oder dem Zelt schlüpfen, die frische Luft genießen… oder schleicht sich da etwa ein beißender Gestank mit in die Nase? Von diesem Problem berichtet eine Camperin nämlich in einer öffentlichen Facebook-Gruppe, in der sich Camping-Urlauber in Kroatien über ihre Erlebnisse austauschen.

Kroatien-Urlauberin beklagt Ekel-Problem

Ironisch schreibt sie von ihrem „superfreundlichen“ Nachbarn auf dem Campingplatz – und schimpft dann über seine Angewohnheit, jeden Morgen erst einmal eine obligatorische Zigarette zu rauchen. „Fast wie ein Wecker, nur ohne Snooze-Taste“, ärgert sie sich – versucht jedoch, diplomatisch zu bleiben. Daher fragt sie den Rest der Camper-Community, ob sie nur verwöhnt sei oder ob andere ihren Ärger über derartige Situationen teilen?

Die Reaktionen der anderen Camper lassen nicht lange auf sich warten. Innerhalb von rund drei Wochen sammelten sich fast 200 Kommentare unter dem Beitrag. Das Feedback ist jedoch nicht eindeutig – nicht alle schlagen sich auf die Seite der Urlauberin.

Ein Auszug aus dem Kommentaren:

„Mich würde es definitiv stören, sogar sehr! Ich kann es schon nicht ab, wenn im Restaurant draußen neben mir jemand raucht und der Rauch direkt zu mir zieht.“

„Mann, ihr Spießer, bleibt doch zuhause. Ihr stört euch an allem, gell? Zigarrenrauch würde ich ja verstehen, aber von einer normalen Zigarette? […] Mach das Fenster zu oder fahr nach Hause.“

„Ich bin Nichtraucherin. Mein Mann raucht. Aber mal ehrlich: Was ist los? Hunde stören, Kinder stören, Zigaretten stören, Grillen stört, etc. Einfach mal positiv denken und das Beste draus machen. Wo soll das alles hinführen?“

„Sorry, aber irgendwie kann ich es mir nicht vorstellen, dass du normale Zigaretten über die Distanz von einem Stellplatz zum nächsten noch riechen kannst.“

Doch es gibt auch die Camper, die es ähnlich diplomatisch versuchen wie die Beitragserstellerin selbst. „Ich als Raucher hätte jetzt nicht auf den Rauch geachtet“, gesteht ein User – aber verspricht: „Würde man mich ansprechen, nehme ich mein Stuhl und setze mich woanders hin. Also einfach ansprechen, ist bestimmt nicht bewusst.“