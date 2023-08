Urlaub in Kroatien zu unfassbaren Preisen – Touristen sollten schnell handeln

Ein Urlaub in Kroatien ist in den letzten Jahren immer verlockender geworden – neben kristallklarem Wasser und traumhaften Stränden lockt das Land vor allem durch die Einführung des Euros immer mehr Touristen an. Doch der schöne Urlaub in Kroatien ist in den letzten Monaten auch immer teurer geworden – so haben viele Gastgeber in diesem Sommer die Preise für ihre privaten Unterkünfte ordentlich angehoben.

Wer aus finanziellen Gründen auf den Urlaub in Kroatien verzichtet hat, sollte sich das Ganze jetzt allerdings noch einmal überlegen – denn aktuell rauschen die Kosten für einen Trip an die Adria in die Tiefe.

Urlaub in Kroatien: Preis-Schock für Touristen

Der Urlaub in Kroatien blieb für viele Reiselustige in diesem Sommer ein Traum – Übernachtungen und Unterkünfte waren so teuer wie noch nie, gerade private Gastgeber nutzten den Tourismusboom, um ordentlich Kasse zu machen.

Doch wie jede Blase, platzte auch diese allmählich – wie das österreichische Medium „Kosmo“ berichtet, bleiben die Anbieter auf ihren teuren Angeboten sitzen. In der Folge sind die übertrieben teuren Unterkünfte auf einmal um bis zu 50 Prozent günstiger. Das betrifft vor allem Luxus-Domizile, erklärt Adria-Experte Igor Popović: „Zu Beginn des Sommers hatten vor allem teure Villen mit Pools Schwierigkeiten, ihre Kapazitäten auszulasten, und sie senkten die Preise in Last-Minute-Aktionen um bis zu 50 Prozent.“

Das hat wiederum einen Domino-Effekt auf Online-Plattformen wie „Booking“, wo es zu zahlreichen Stornierungen kommt. Demnach wittern Touristen durch die Preisnachlässe die Chance auf ein echtes Luxus-Schnäppchen und wollen ihre ursprünglich gebuchte Unterkunft nicht mehr, so Popović.

Urlaub in Kroatien: Werden auch Restaurantbesuche günstiger?

Diese Entwicklung geht vor allem zum Nachteil von privaten Gastgebern, die laut dem Adria-Experten die „größten Verlierer der Saison“ sein könnten. Im Gegensatz zu Hotels haben sie keine Erfahrung mit Unordnung auf dem Markt, können nicht schnell genug reagieren.

Für Touristen und Kroatien-Interessierte bietet die Situation dagegen Vorteile, können sie doch Last-Minute günstig Urlaub machen, wenn sie jetzt noch schnell zuschlagen. Zudem besteht die Chance, auch vor Ort weniger zu zahlen, als noch vor ein paar Minuten. Laut „Kosmo“ könnte es auch in der Gastronomie bald zu Preissenkungen kommen, da Gäste nicht mehr bereit sein könnte, so viel zu zahlen wie von den Betreibern erhofft.