Kreta-Urlauber zeigt Foto vom Strand – sofort macht sich ein mulmiges Gefühl breit

Strand, Abenteuer und ganz viel Kulinarik: Matala in Kreta ist für viele der Urlaubsspot schlechthin, immerhin punktet der Küstenort mit einer insta-tauglichen Bucht, glasklarem Wasser und Stränden zum Abtauchen und Relaxen.

Dazu kommen coole Tavernen mit frischem Fisch und spannende Wanderwege direkt vor der Haustür – perfekt für alle, die Natur und chillige Vibes suchen. Doch nun entdeckten Urlauber etwas, was sofort ein mulmiges Gefühl auslöst.

Urlaub auf Kreta: Reisende entdecken fieses Tier

Und wer Lust auf mehr Action hat, kann in der Nähe zur Red Beach wandern oder die antike Ausgrabungsstätte Phaistos besuchen. Und das Beste: Im Sommer klettert das Thermometer meist auf angenehme 28 bis 32 Grad, mit einer erfrischenden Meeresbrise, die alles entspannter macht. Auch Frühling und Herbst sind ideal – dann sind’s milde 22 bis 26 Grad.

Klingt nach einem ruhigen und entspannten Urlaub, doch was jetzt einige Touristen am Strand entdeckten, sollte schnell Unruhe ausgelöst haben. So postete ein Urlauber ein Tierchen auf Facebook, das bei vielen für einen kleinen Schrecken sorgen könnte. Es handelt sich nämlich um den sogenannten Euscorpius candiota, auch kretischer Holzskorpion genannt. Dieses Tier ist dunkelbraun und hat zwei kleine Scheren.

„Ab ins Krankenhaus“

Auch eine Nutzerin schreibt etwas verängstigt unter dem Beitrag auf Facebook: „So etwas habe ich noch nie auf Kreta gesehen und möchte ich auch nicht.“ Eine andere Nutzerin fügt hinzu: „Im Falle eines Stichs ab ins Krankenhaus.“ Ein anderer schrieb schmunzelnd: „Das ist normal auf Kreta.“

Ganz klar: Der Kretische Holzskorpion sieht vielleicht fies aus, ist allerdings für den Menschen völlig harmlos – weder Männchen noch Weibchen haben nämlich ein gefährliches Gift. Ihr Stich fühlt sich eher an wie ein harmloser Bienenstich und sorgt selten für mehr als ein kurzes Zwicken.

Auch wenn der Kretische Holzskorpion klein ist, gehört er zu den tierischen Bewohnern Kretas – und wer im Urlaub abseits der Strände mal genau hinschaut, kann dieses Tier sogar begegnen. Und so wird dein Kreta-Trip nicht nur Sonne und Meer, sondern auch ein kleines Abenteuer.