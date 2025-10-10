Kreta-Urlauberin aus dem Häuschen: „Es hat geschneit“

„Es hat geschneit“ – mit dieser weihnachtlichen Aussicht ist jedoch weder ein Ort in Österreich oder der Schweiz noch künstlicher Schnee gemeint, sondern tatsächlich Kroatien!

Ja, richtig gelesen: In einem Land am Mittelmeer, das für seine zahlreichen Strände und vielen Sonnenstunden bekannt ist, hat eine Nutzerin nun Schnee entdeckt. Kein Wunder, dass sie prompt aus dem Häuschen war.

Urlaub in Kreta: Bilder lösen Diskussion aus – Ist das Schnee?

Wer schon einmal seinen Urlaub an der Adriaküste verbracht hat, der weiß: In Kroatien scheint die Sonne irgendwie öfter – und länger. Tatsächlich belegen Zahlen genau das. Während Deutschland im Jahr durchschnittlich auf etwa 1.300 bis 1.900 Sonnenstunden kommt, verwöhnt Kroatien seine Besucher mit satten 2.600 bis 3.000 Stunden Sonnenschein jährlich – also fast doppelt so viel. Besonders Zadar, Split oder Dubrovnik gehören zu den sonnenreichsten Orten Europas. Im Sommer sind dort 8 bis 12 Sonnenstunden pro Tag ganz normal.

Zum Vergleich: In Deutschland sind es zur gleichen Zeit meist nur fünf bis acht Stunden – wenn überhaupt. Und dennoch soll es im Oktober in genau diesem Land geschneit haben, wie eine Urlauberin auf Facebook betont. Sie betont: „Es hat geschneit“ und verrät gleich, wo: „Und zwar auf dem Grias Soros (2331 m) in den Lefka Ori.“

Doch prompt beginnen viele Nutzer zu lachen und wollen etwas klarstellen. „Ich glaube nicht, dass das Schnee ist. Die Lefka Ori sind an vielen Stellen weiß. Deshalb heißen sie auch weiße Berge. Das ist weißer Kalkstein“, betont ein Nutzer. Ein anderer fügt hinzu: „Lefka Ori = Weiße Berge (ohne Schnee).“

Tatsache: HIER kann es zwischen Dezember und April schneien

Andere Nutzer scheinen ihr zu glauben und sind von dem winterlichen Ereignis völlig begeistert. Eine Urlauberin ist ganz begeistert und ruft: „Wie schön! Die Insel braucht davon noch viel mehr, damit die Stauseen wieder gefüllt werden. Hoffen wir, dass es im Winter sehr viel schneit und regnet!“ Unsere Redaktion hat einmal genauer recherchiert und Tatsache: Es könnte sich um Schnee handeln, denn auf Gipfeln wie dem Grias Soros (2.331 Meter) fällt im Winter reichlich Schnee – und das nicht zu knapp.

Die Temperaturen stürzen dort oben nämlich regelmäßig unter den Gefrierpunkt, während unten an der Küste noch Orangenbäume blühen. Zwischen Dezember und April ist die Hochgebirgsregion oft tief verschneit, teils sogar bis in den Mai. Wer hier wandern oder gar mit Tourenski unterwegs sein will, braucht alpine Erfahrung – und warme Kleidung.

Somit ist klar: Wenn du in dieser Gegend in deinem Urlaub in Kroatien unterwegs bist, solltest du nicht nur deinen Bikini, sondern auch direkt den Skianzug mitnehmen. Denn wenn nicht, kann es ziemlich ungemütlich werden.