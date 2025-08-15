Urlaub auf Kreta und Mallorca war gestern – dieser Ort wird zum neuen Trend im Mittelmeer

Der Sommer ist da! Und das bedeutet gleichzeitig auch, dass Urlaubszeit ist. Viele von uns machen sich aktuell auf in die wohlverdienten Ferien – oder kommen gerade von ihnen zurück. Beliebte Ziele sind dabei unter anderem Kreta und Mallorca.

Doch vergiss die beiden Inseln – ein ganz anderer Ort ist gerade die Trendregion im Mittelmeer! Catania liegt an der Ostküste Siziliens (Italien) – und ist laut dem Online-Portal „Schiffe und Kreuzfahrten“ ein immer beliebterer Anlaufpunkt für Mittelmeerkreuzfahrten. Ätna macht den Hafen zu einem attraktiven Zwischenstopp für Kreuzfahrt-Schiffe.

Vor allem die Vulkanlandschaft ist für viele Touristen attraktiv

Mit dem immer mehr werdenden Kreuzfahrt-Verkehr im östlichen Teil des Mittelmeerraums hat sich der Kreuzfahrthafen Catania zu einem wichtigen Knotenpunkt entwickelt. Vor allem die Vulkanlandschaft und die Stadt sind für Touristen attraktiv. Dazu kommt die Nähe zu den berühmten Zielen wie Taormina und Syrakus – neben Ätna.

Mit dem Abschluss der Renovierung von Pier 25 hat der Hafen Catania einen wichtigen Meilenstein erreicht. Die Kapazitäten haben sich dadurch erhöht. Weil die Wellenbrecher überarbeitet wurden, hat der Hafen nun drei betriebsbereite Kreuzfahrtanleger, wie „Schiffe und Kreuzfahrten“ weiterhin schreibt. Wellenbrecher haben im Wasserbau vor allem Schutzfunktion: Sie verhindern die Zerstörung von Booten und Ufern.

Elefantenbrunnen und Kathedrale sind wichtige Punkte

Catania ist nicht nur für Kreuzfahrt-Passagiere attraktiv. Die Stadt liegt am Fuße des Ätna, eines aktiven Vulkans. Auf dem Hauptplatz der Stadt, der Piazza del Duomo, befinden sich der Elefantenbrunnen und die Kathedrale.