Urlauber müssen aufpassen – das wirst du beim Kofferpacken schnell bereuen

Sommerzeit ist Urlaubszeit! Zurzeit brechen zahlreiche Menschen in die wohlverdienten Ferien auf. Einfach mal vom Alltag abschalten, ja, das tut gut. Doch ehe das möglich ist, steht eine lästige Aufgabe an: das Kofferpacken. Und dabei kannst du so einiges falsch machen, was du zu einem späteren Zeitpunkt bereuen könntest.

Die Vorfreude könnte kaum größer sein: Der Urlaub steht vor der Tür! Und damit dieser stressfrei beginnt, sollest du am besten frühzeitig mit dem Kofferpacken anfangen. Eine Last-Minute-Aktion erzeugt nur unnötigen Stress. Ebenfalls ein guter Schritt, um Stress zu vermeiden: Mach dir vor dem Packen unbedingt eine Liste, was mit soll!

Urlaub: Maximale Kilo-Anzahl sollte nicht überschritten werden

Denn die maximale Kilo-Zahl von meist um die 20 bis 23 Kilogramm pro Koffer sind schnell aufgebraucht. Und wessen Koffer schwerer als das vorgegebene Höchstgewicht ist, der zahlt drauf. So beginnt der Urlaub schon mit einem großen Ärgernis.

Um am Urlaubsort keine böse Überraschung zu erleben, solltest du unbedingt darauf achten, dass du deine Flüssigkeiten und Kosmetika gut verschlossen und verstaut hast. Was gibt es Ärgerlicheres, als wenn deine gesamten Klamotten vollgesogen mit ausgelaufenem Shampoo sind.

Das solltest du unmittelbar nach dem Kofferpacken machen

Außerdem solltest du wichtige Dinge, wie zum Beispiel deine Geldbörse, deinen Personalausweis, dein Handy und lebensnotwendige Medikamente unbedingt ins Handgepäck packen. So bist du auf der sicheren Seite, sollte dein Koffer doch mal verloren gehen.

Sind dann alle Dinge sicher verstaut, kann es eigentlich losgehen – zumindest fast. Dein Koffer sollte gut als dein Eigentum zu erkennen sein. Das funktioniert am besten, wenn du deinen Koffer richtig kennzeichnest – besonders dann, wenn du einen schwarzen Rollkoffer hast, der sich optisch kaum von anderen unterscheidet. Zur besseren Identifizierung deines Gepäckstückes kannst du Aufkleber, ein Koffer-Band oder ein Stück Geschenkband nehmen. Am Urlaubsort angekommen, hast du so weniger Stress und musst nicht lange nach deinem Koffer suchen.