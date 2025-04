Warnung vor Urlaub: Unscheinbarer Fehler beim Kofferpacken kann böse Folgen haben!

Kaum sind die ersten Sonnenstrahlen da, beginnen viele schon die wilde Suche nach dem nächsten Ort für den Urlaub. Hat man sich endlich entschieden – ob Strand, Stadt oder Berge – wartet direkt die nächste Herausforderung: Was kommt in den Koffer? Und was bleibt zu Hause?

Doch der wahre Stress beginnt oft erst am Flughafen. Denn dort kann ein unscheinbarer Fehler richtig Ärger auslösen.

Chaos noch vor dem Urlaub: Schuld ist der Koffer

Die Rede ist von den Koffern. Dabei geht es nicht um übergewichtige Koffer oder kaputte Trolleys – allein die Farbe des Gepäckstücks kann große Probleme bereiten. So betont Stefan Schulte (65) gegenüber der „Daily Mail“, dass eine Farbe besser nicht gewählt werden sollte.

Stefan Schulte (65), Chef des Frankfurter Flughafens, warnt in der Daily Mail eindringlich vor einem bestimmten Gepäck-Klassiker: dem schwarzen Koffer. Die Gepäckstücke sind laut Schulte „kaum voneinander zu unterscheiden“ – und genau das ist das Problem. Wenn Tausende Passagiere gleichzeitig ihre beinahe identischen, dunklen Reisebegleiter aufgeben, verwandelt sich das Gepäckband schnell in ein Suchspiel der Superlative. Die Folge: Verzögerungen, Verwechslungen – und im schlimmsten Fall ein verlorener Koffer.

Gerade in den vergangenen Jahren haben deutsche Flughäfen immer wieder erlebt, wie schnell das Chaos am Gepäckband ausbrechen kann. Für viele Urlaub-Fans endete der ersehnte Urlaubsstart mit dem Horror-Szenario: Der Koffer war weg – mitsamt Zahnbürste, Sommerkleid und Lieblingsbuch.

Bunte Farbe oder Accessoires: Koffer sollte auffallen

Die Lösung? Werde kreativ, sagt nicht nur Schulte, sondern auch die Billigflieger-Profis von Ryanair. Schwarz, Grau und Navyblau sind passé. Stattdessen lautet das Motto: Auffallen um jeden Preis. Ob knalliges Pink, leuchtendes Grün oder ein verspieltes Leopardenmuster – je auffälliger dein Koffer für den Urlaub ist, desto besser.

Und falls du deinen schwarzen Koffer einfach zu sehr liebst, um dich zu trennen? Kein Problem. Mit einem bunten Kofferanhänger, einem neonfarbenen Band oder einem originellen Sticker kannst du ihm im Handumdrehen eine persönliche Note verleihen und in den Urlaub – ohne Chaos und Probleme – starten. Hauptsache, dein Gepäck sticht heraus – wie ein Flamingo in einem Teich voller grauer Enten.

Wer entspannt verreisen will, sollte nicht nur gut packen – sondern auch clever denken. Ein individueller Koffer spart Zeit, Nerven und schützt vor bösen Überraschungen am Gepäckband kurz vor dem Urlaub.