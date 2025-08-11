Vorsicht bei Kartenzahlung im Urlaub! Experten warnen vor bösen Fehlern

Kartenzahlung macht den Urlaub unkomplizierter, weil man kein Bargeld tauschen oder große Summen mit sich führen muss. Außerdem lässt sich jede Ausgabe direkt nachvollziehen.

Sie eignet sich ideal für den Urlaub – das sollte man zumindest meinen. Jetzt warnen Experten allerdings vor bösen Fehlern und fiesen Betrugsmaschen.

Kartenzahlung im Urlaub wird zum Verhängnis

Eine Umfrage der Visa aus dem Jahr 2024 hat ergeben: Rund ein Fünftel der Verbraucher in Deutschland hat im Urlaub schon Diebstahl oder Betrug erlebt. Besonders häufig betroffen waren Bargeld oder andere Wertsachen, aber auch Karten mussten oft gesperrt werden.

Die Auswertung zeigt auch: Vier von fünf Personen wissen, dass es eine zentrale Nummer zum Sperren von Karten gibt. Dennoch kennen nur 26 Prozent die 116 116 auswendig – das kann Urlaubern schnell zum Verhängnis werden. Du solltest dir die Nummer also lieber aufschreiben, um Betrügern keine Chance zu bieten. Doch auch andere Tipps können dir helfen.

Diese Tipps solltest du dir merken

„Verbraucherinnen und Verbraucher können die Sicherheit beim Bezahlen im Urlaub mithilfe von Digitalangeboten ihrer Bank erhöhen. Apps helfen bei der Übersicht über Ausgaben und ermöglichen das Sperren von Zahlungskarten“, sagt Visa Deutschlandchef Tobias Czekalla.

Gerade bei Fremden solltest du vorsichtig sein – nicht nur im Urlaub, sondern auch zu Hause. Laut des Bankenverbands ist es besonders wichtig:

Die eigenen Bankkarten nicht in die Hände von Dritten zu geben.

Die PIN geheim zu halten und nicht zusammen auf einem Zettel mit der Karte aufzubewahren.

Die PIN an Kassen und Bankautomaten nur verdeckt einzugeben und sich nicht ablenken zu lassen.

Regelmäßig den Kontostand zu prüfen.

Diese Tipps bewahren dich vor blöden Fehlern und einem Geldverlust im Urlaub.