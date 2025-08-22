Urlaub nimmt dramatische Wende – Camperin mit Pest infiziert!

Ein Outdoor-Urlaub in der Natur – für viele ein Traum. Doch in Kalifornien ist dieser Traum für eine Frau zum Albtraum geworden. Nach dem Camping in der Gegend von South Lake Tahoe infizierte sie sich über einen Flohbiss mit der Pest. Es ist der erste Fall in der Region seit 2020.

Die Frau erholt sich derzeit zu Hause, doch die Gesundheitsbehörden warnen Camper und Wanderer vor der unsichtbaren Gefahr. Besonders in den höheren Lagen Kaliforniens wird das Risiko durch Pest-Bakterien als ernsthaft eingestuft.

Vorsicht: Pest-Gefahr beim Urlaub in Kalifornien

In Kalifornien steckt die Pest in Nagetierpopulationen und ist dort natürlich verbreitet, warnen die Behörden. „Es ist wichtig, dass Einzelpersonen im Freien, insbesondere beim Spazierengehen, Wandern und/oder Campen in Gebieten mit wilden Nagetieren, Vorsichtsmaßnahmen treffen“, so Kyle Fliflet vom Gesundheitsamt El Dorado County.

Die Pest wird durch das Bakterium Yersinia pestis über Flöhe übertragen, die infizierte Nagetiere wie Eichhörnchen oder Streifenhörnchen befallen haben. Haustiere können pestinfizierte Flöhe ins Haus bringen und so ihre Besitzer gefährden. Besonders bei einem Urlaub im Freien wird dringend empfohlen, Flohbisse mit Insektenschutzmittel und langer Kleidung zu verhindern.

Infektionsrisiko beim Outdoor-Urlaub

In den USA kommen jährlich rund sieben Pest-Fälle vor, so „CNN„. Zwischen 2021 und 2024 wurden 41 pestpositive Nagetiere in El Dorado County registriert. Allein im Jahr 2025 wurden im Tahoe-Becken vier neue Fälle entdeckt. Camper und Wanderer sollten bei einem Urlaub in Kalifornien den Kontakt zu Nagetieren vermeiden und ihre Haustiere schützen.

Pestsymptome sind behandelbar, Vorsicht bleibt entscheidend

Typische Symptome einer Pestinfektion sind Fieber, Schüttelfrost, geschwollene Lymphknoten und Schwäche. Die Krankheit lässt sich mit Antibiotika gut behandeln, wenn sie frühzeitig erkannt wird. In Deutschland hingegen ist die Pest seit Jahrzehnten kein Thema mehr, so das Robert Koch-Institut.

Wer einen Urlaub in pestgefährdeten Regionen Kaliforniens plant, sollte die möglichen Risiken kennen und Schutzmaßnahmen ernst nehmen. Ein entspannter Outdoor-Urlaub kann so trotz der unsichtbaren Gefahr sicher gestaltet werden.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.