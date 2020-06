Urlaub: Ein 13-Jähriger hat in Texas einen gefährdeten Tigerhai an den Angelhaken bekommen.

Urlaub: Junge hat bedrohten Hai am Angelhaken – DIESE blutigen Bilder schocken Tierfreunde

Port Aransas. Ein Vater und sein Sohn unternehmen einen gemeinsamen Angel-Trip im Urlaub. Was sich nach einem entspannten Nachmittag am Flussufer anhört, sah in der Realität für den 13-jährigen Micah Harless und seinen Papa Robbie allerdings komplett anders aus.

In der Hafenstadt Port Aransas im Süden von Texas (USA) nahmen die beiden an einem 36-stündigen Angelausflug im Golf von Mexiko teil. Doch zurück kehrte der Junge nicht mit klassischen Wohlfühl-Fotos aus dem Urlaub, sondern mit einem riesigen toten Tigerhai!

+++ Hund: Frau entdeckt vereinsamtes Tier – einfach nur traurig, was sie dann herausfindet +++

Urlaub: Junge (13) angelt gefährdeten 400-Kilo-Hai

Der Anbieter der Angelfahrten, „Dolphin Docks Deep Sea Fishing“, postete Fotos des Fangs auf Facebook. Der Anblick ist nichts für Zartbesaitete: Die Bilder zeigen den blutüberströmten Kadaver des Raubfisches, der an einem Seil in die Höhe gezogen wird. Davor posieren stolz Micah und sein Vater mit einer Art Urkunde.

Der 13-jährige Angler hatte den Tigerhai plötzlich an den Haken bekommen. Ganze fünf Stunden soll es laut dem Online-Portal „mysanantonio.com“ gedauert haben, bis der Junge das tödliche Duell für sich entscheiden und das Tier gemeinsam mit den anderen Teilnehmern an Bord ziehen konnte.

+++ Mallorca: Mega-Aufruhr am Flughafen – aus DIESEM Grund +++

Der Tigerhai misst fast 3,5 Meter und bringt rund 400 Kilogramm auf die Waage. Während der Anbieter den jungen Nachwuchsfischer auf Facebook feiert („Gut gemacht, Micah, großartige Arbeit!“), zeigen sich viele Tierliebhaber in den Kommentaren bestürzt über das tote Tier – nicht zuletzt auch deshalb, weil der Tigerhai laut der Tierschutzorganisation „ProWildlife“ als potentiell gefährdet gilt.

Tierliebhaber geschockt: „Widerwärtig!“

Viele User unter dem Post beklagen unter anderem die Sinnlosigkeit des Fangs. Schließlich könne man den toten Hai gar nicht verzehren, da im Fleisch der Raubfische giftige Mengen an Quecksilber vorkommen sollen. In der Kommentarspalte geht es entsprechend emotional zur Sache:

Was für eine Schande, so lange zu leben und so groß zu werden, nur um dann ohne ersichtlichen Grund getötet zu werden. So eine Verschwendung!

13 Jahre alt und keine Wertschätzung für Gottes Schöpfung! Daddy muss stolz sein

So traurig und superignorantes Verhalten. Kein Respekt, nur das Ego zählt. Lasst die Natur in Ruhe.

Widerwärtig! Niemand will dieses quecksilber-haltige Haifleisch essen. Hast du gar kein Gewissen? Bitte respektiere den Ozean.

Traurig, traurig. Sein Vater muss ihm etwas über vom Aussterben bedrohte Spezies beibringen, anstatt ihn zu lehren, wie man unschuldige Tiere tötet und dann mit ihnen posiert, als hätte man etwas Großartiges getan.

Worin liegt hier die Ehre? Warum nicht einfach ein Foto machen und den Hai wieder freilassen? Du kannst mir nicht erzählen, dass du ihn essen wirst.

Das ist kriminell. Schande über dich, dafür, dass du dieses Tier getötet hast. Das ist kein Sport. Das ist Ignoranz und mangelndes Mitgefühl. Ich bin angewidert von diesen Menschen. Das macht mich krank!

+++ Kreuzfahrt: Aida-Reisende fiebern besonderem Urlaub entgegen – jetzt bekommen sie eine bittere Nachricht +++

Was genau Vater und Sohn nun mit dem Hai vorhaben, ist nicht bekannt. (at)