Warnung in beliebtem Urlaubs-Land – Auswärtiges Amt informiert

Wer in den Urlaub fährt, sollte immer vorab einen Blick auf die Seite des Auswärtigen Amts werfen. Dort werden Touristen nicht nur über Gefahren in Sachen Gesundheit und Kriminalität informiert, sondern auch über aktuelle Entwicklungen im Land. Gerade für Reisende, die bald nach Japan fliegen, sind die Informationen der Behörde aktuell von großer Relevanz.

Japan begeistert jedes Jahr unzählige Touristen mit seiner faszinierenden Kultur, leckeren Fischgerichten und beeindruckender Natur. Allein vergangenes Jahr bereisten 37 Millionen Menschen aus der ganzen Welt das „Land der aufgehenden Sonne“ – ein Rekord für Japan.

Urlaub in Japan: Überschwemmungen und Erdrutsche

Doch wer bald Urlaub in Japan macht, sollte die neueste Warnung des Auswärtigen Amts beachten. In der Region Kyushu kam es nämlich zu außergewöhnlich starken Regenfällen – mit schweren Folgen: Der Regen sorgte für Überschwemmungen und Erdrutsche.

In Kyushu wurden im August Millionen Menschen zur Evakuierung aufgerufen. Vier Menschen starben bei den Überflutungen, wie „NHK World-Japan“ berichtet. Außerdem wurden 4.300 Häuser auf der Insel zerstört.

Touristen sollten sich regelmäßig informieren

Wie das Auswärtige Amt warnt, hat sich die Situation auf der japanischen Insel jedoch noch immer nicht beruhigt. Mit dem Herbstbeginn ist dort mit weiteren starken Regenfällen zu rechnen, wie „NHK World-Japan“ berichtet. Urlauber sollten aufpassen: Durch die durchnässten Böden kommt es weiterhin zu Erdrutschen und Überschwemmungen.

Das Auswärtige Amt rät dringend, im Japan-Urlaub Risikogebiete zu vermeiden. Konkret bedeutet das unter anderem, Hanglagen, Flussufer und überflutete Straßen. Auch sollten sich Touristen regelmäßig über lokale Medien oder die Website der japanischen Meteorologiebehörde (JMA) über die aktuelle Lage informieren. Weitere Informationen findet man auf der Seite des Auswärtigen Amtes >>>

Kyushu ist die südwestlichste der japanischen Inseln und beheimatet die meisten aktiven Vulkane Japans. Die Insel ist bekannt für traumhafte Strände und natürliche Thermalquellen. Auch die Hafenstadt Fukuoka ist immer wieder ein beliebtes Reiseziel für zahlreiche Touristen im Japan-Urlaub.