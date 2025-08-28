Koffer-Problem in Japan spitzt sich zu – Urlauber tun es immer wieder

Japan zieht jährlich Millionen von Touristen an, doch ein unerwartetes Problem überschattet den steigenden Urlauberandrang: Viele Reisende lassen alte Koffer zurück. Hotels und Flughäfen sind inzwischen stark belastet. Die Koffer werden nach dem Urlaub in Japan oft im Zimmer oder am Flughafen stehen gelassen. Die Entsorgung bedeutet zusätzlichen Aufwand und hohe Kosten für Betreiber.

Zunächst versuchen Hotels, die Besitzer zu kontaktieren. Doch häufig bleiben diese unauffindbar. Die zurückgelassenen Koffer landen daraufhin monatelang im Fundbüro und müssen schließlich entsorgt werden. Für das Best Western Hotel Fino Osaka Shinsaibashi fielen allein im letzten Jahr Entsorgungskosten von rund 300.000 Yen an, weiß die Plattform „Travel and Tour World“. Viele Betreiber bleiben auf diesen Beträgen sitzen, was den wirtschaftlichen Druck erhöht.

Koffer-Chaos: Urlaub in Japan mit Herausforderungen

Auch an Flughäfen wie dem internationalen Flughafen Narita bei Tokio spitzt sich die Lage zu. Hier wurden 2024 über 1.000 herrenlose Koffer gemeldet. Jeder einzelne erfordert eine Sicherheitskontrolle, da Explosionsgefahr nie ausgeschlossen werden kann. Das bindet zusätzlich Ressourcen.

Doch was ist die Ursache für dieses seltsame Phänomen beim Urlaub in Japan? Experten machen die günstigen Preise für Koffer in Japan hierfür verantwortlich. Viele Touristen kaufen vor der Abreise größere neue Koffer, um Einkäufe und Souvenirs besser transportieren zu können.

Praktische Lösungen für den Urlaub in Japan

Doch es gibt Alternativen, um das Problem zu lösen. Lieferservices bieten etwa an, Gepäck vor der Abreise sicher und bequem nach Hause zu schicken. Geschäfte übernehmen zudem häufig die Entsorgung alter Koffer, wenn neue gekauft werden. Experten fordern ein einheitliches System in Japan, das Touristen eine einfache und umweltgerechte Entsorgung ermöglicht.

Manche Hotels und Flughäfen kooperieren bereits mit spezialisierten Reinigungsdiensten, um die Entsorgung effizienter zu gestalten. Dennoch appellieren Betreiber an die Vernunft der Reisenden: Wer seinen Trolley wirklich nicht mehr nutzen möchte, sollte diesen nicht einfach stehen lassen. Verantwortungsvolles Verhalten kann in Zukunft dazu beitragen, Urlaub in Japan reibungsloser für alle Beteiligten zu machen.

