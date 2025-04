Urlaub in Italien: Behörden mit dringender Warnung an Touristen – Lebensgefahr!

Für viele Deutsche sind die Osterferien die erste große Reisezeit des Jahres. Hoch im Kurs steht dabei ein Urlaub in Italien, denn das Land ist auch mit dem Auto gut und recht schnell zu erreichen. Doch jetzt sprechen italienische Behörden eine Warnung aus, die geradezu dramatisch klingt. Sogar von Lebensgefahr ist die Rede.

An den Tagen vor Ostern drohen demnach in Norditalien und Teilen der Schweiz massive Regenfälle. Experten warnen vor extremem Wetter, das besonders beliebte Urlaubsregionen betreffen könnte. Wir erinnern uns: Im September und Oktober 2024 gab es in der norditalienischen Region Emilia-Romagna schwere Überflutungen mit einem Todesopfer. 2024 starben bei einer Hochwasser-Katastrophe sogar 17 Menschen. Und auch im März 2025 war die Region bereits von Überflutungen betroffen, Evakuierungen wurden nötig.

Urlaub in Italien: Überflutungen drohen vor Ostern

Diplom-Meteorologe Dominik Jung vom Portal wetter.net weist darauf hin, dass nach den schweren Überschwemmungen auf Lanzarote nun auch andere europäische Regionen betroffen sein könnten. Besonders gefährdet sei der südliche Alpenraum, wo ein Tiefdruckgebiet über dem Mittelmeer erhebliche Regenmengen bringen könne. Das würde alle Touristen, die jetzt einen Urlaub in Italien planen oder schon angetreten haben, massiv betreffen.

Es werden Regenmengen von 200 bis 300 Litern pro Quadratmeter erwartet. Solche Mengen könnten katastrophale Folgen haben. Städte wie Mailand, Verona und Genua gelten als besonders anfällig. Dort könnte der starke Regen auf bereits nasse Böden treffen, was zusammen mit dem Oster-Reiseverkehr zu chaotischen Zuständen führen kann. Ein Urlaub in Italien ist in diesen Gebieten mit besonderer Vorsicht zu betrachten.

Laut Vorhersagen soll der heftige Regen seinen Höhepunkt zwischen dem 15. und 17. April erreichen. In nur wenigen Stunden könnten Mengen an Wasser fallen, die normalerweise innerhalb eines ganzen Monats erwartet werden. Wer in dieser Zeit einen Urlaub in Italien plant, muss mit erheblichen Einschränkungen rechnen. Die besondere Geografie Norditaliens – mit engen Tälern und steilen Hängen – erhöht das Risiko von Erdrutschen und Sturzfluten. Ganze Dörfer könnten vorübergehend abgeschnitten werden. Auch Bahnverbindungen und Straßen könnten unpassierbar sein.

Italienische Behörden rufen zur Wachsamkeit auf und warnen vor möglicher Lebensgefahr. Touristen sollten die Lage genau beobachten und flexibel auf Veränderungen reagieren, damit ihr Urlaub in Italien nicht ein übles Ende nimmt.