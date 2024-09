Urlaub in Italien oder Türkei nicht nötig – deutsches Kuhdorf wird zum Geheimtipp

Ein Urlaub in Italien oder der Türkei ist für viele Deutsche die Antwort auf den stressigen Alltag. Rein in den Flieger und wenige Stunden später heißt es „La Dolce Vita“ oder orientalisches Flair. Doch seit der Inflation mussten viele Menschen ihr Reiseverhalten anpassen.

Die beinahe explodierenden Preise für Flüge, Unterkunft, Mietwagen und Verpflegung im Urlaub in Italien oder der Türkei lassen viele Deutsche zurückschrecken. Da kommt es gelegen, dass viele durch die Pandemie ihr Augenmerk bereits auf Ziele innerhalb von Deutschland gelegt haben. Dabei rückt eine Kleinstadt an der Ostsee immer mehr in den Vordergrund.

Urlaub in Italien oder der Türkei? Ostsee!

Gerade Familien wissen die Vorzüge der deutschen Inseln an Nord- und Ostsee zu schätzen. Doch nicht nur Sylt, Rügen und Co. haben einiges zu bieten. Auch einige Örtchen am Festland. Und das scheint sich mittlerweile herumgesprochen zu haben.

Wie „Holidu“ ausgewertet hat, gehört die kleine Ostsee-Gemeinde Kühlungsborn zu den gefragtesten Destinationen Deutschlands. Das führt das Ferienhaus-Portal auf eine Auswertung von Google-Suchanfragen zu Kleinstädten mit weniger als 10.000 Einwohnern zurück. Die 8.000-Einwohner-Stadt Kühlungsborn landete dabei 2023 auf Rang vier mit monatlich knapp 75.000 Suchanfragen (hinter Tegernsee, Berchtesgaden und Cochem).

Urlaubs-Geheimtipp an der Ostsee

Gerade Berliner dürften dabei genau hinhören. Denn sie können es mit dem Auto bis zu dem kleinen Küstenort in Mecklenburg-Vorpommern in unter drei Stunden schaffen. Hier erwartet Gäste das größte Ostseebad des Bundeslandes mit seiner kilometerlangen Uferpromenade. Die schönen Badestrände ohne Gezeiten überzeugen dabei vor allem Familien.

Ein weiteres Highlight vor allem für Zugbegeisterte und solche, die es werden wollen: die Bäderbahn Molli. Die 1886 in Betrieb genommene dampfbetriebene Schmalspurbahn verkehrt noch heute auf einer rund 15 Kilometer langen Strecke zwischen Bad Doberan und Kühlungsborn. Ein abwechslungsreicher Urlaub ist also garantiert – und sicher barrierefreier zu gestalten als eine Flugreise in die Ferne.