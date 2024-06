Urlaub in Italien: Ekel-Alarm! Beliebte Touristen-Region geht im Mist unter

Wer an den Urlaub in Italien denkt, dem kommen wahrscheinlich vor allem Bilder von romantischen Gassen, traumhaften Stränden und von ganz viel Pasta und Aperol in den Sinn.

Eine Touristen-Hochburg im Norden von Italien versinkt aktuell jedoch allem Anschein nach im Müll. Das Problem in der Region Südtirol nimmt langsam so sehr Überhand, dass es auch für Urlauber kaum mehr zu übersehen ist.

+++ Urlaub auf Mallorca: Jetzt herrscht Gewissheit! Eurowings macht nach Streik-Ansage Rolle rückwärts +++

Urlauber in Italien versinken im Müll!

Ob zum Wandern oder Radfahren: Südtirol in Italien ist für Sport-Begeisterte mehr als attraktiv. Allerdings präsentiert die Region nicht nur Sonnen-, sondern auch deutliche Schattenseiten. Und die liegen im zu hohen Müllaufkommen.

Auch spannend: Urlaub in Italien und Griechenland: Große Gefahr – Obacht Touristen!

Als prominentestes Beispiel lässt sich laut dem „Merkur“ die gefragte Touristen-Region Meran nennen. Der Müll, der auch in Italien eigentlich den Weg in die Tonnen finden sollte, wird hier meist nur daneben abgestellt. Die Folge: Übler Gestank, in alle Ecken verstreuter Müll und Ratten, die von den Fäkalien magisch angezogen werden.

Urlaub in Italien: Auch IHNEN stinkt’s gewaltig

Es ist allerdings nicht die erste Region Italiens, die gegen zu viel Müll ankämpfen muss. Auch die Metropole Neapel klagte in der Vergangenheit häufiger über Müllberge. Das gesamte Land wurde infolge bereits vom Europäischen Gerichtshof zu einer Millionenstrafe verdonnert, weil sich angeblich nicht an die EU-Richtlinien gehalten wurde.

Noch mehr Urlaubs-News:

Dennoch hat sich an dem Abfallproblem bislang nicht viel getan. Die Region hat aber in diesem Jahr weitere Maßnahmen ergriffen, um dagegen vorzugehen. So wurde Ende April 2024 die Gruppe „WasteWatchers“ von der Vizebürgermeistern Katharina Zeller in Meran gegründet. Bleibt zu hoffen, dass sie das Problem bald in den Griff bekommen – und der Urlaub in Italien auch hier wieder Idylle pur verspricht.