Der Kalterer See in Südtirol.

Urlaub in Italien: Neue Regeln – Touristen müssen jetzt DAS vorweisen

Südtirol. Nach langer Durststrecke ist es endlich wieder soweit: Beim Urlaub in Italien darf wieder in Diskotheken getanzt werden. Nach der Corona-Zwangspause dürfen diese zum Beispiel in Südtirol endlich öffnen und das Nachtleben kann wieder beginnen.

Trotz der Erlaubnis bleiben viele Club-Türen in Südtirol aber zu. Das hat vor allem eine Ursache.

Urlaub in Italien/Südtirol: Darum bleiben viele Diskotheken zu

Der Grund dafür, warum sich viele Disko-Betreiber gegen die Öffnung ihrer Lokale entscheiden, sind die hohen Auflagen der italienischen Regierung. So müssen Disko-Besucher etwa am Eingang nachweisen, dass sie die „Immuni“-App auf ihrem Smartphone installiert haben.

Diese italienische App ist vergleichbar mit der „Corona-Warn-App“ der Bundesregierung in Deutschland und soll ebenso wie die deutsche Version dabei helfen, Ansteckungen mit dem Coronavirus und Infektionsketten leichter nachvollziehen zu können.

DJs mit Mundschutz (Symbolbild) Foto: imago images/Future Image

Außerdem gelten in Südtirol verschärfte Regeln für den Einlass in Nachtclubs. Am Eingang wird bei jedem Besucher Fieber gemessen, um Anzeichen einer Corona-Infektion zu erkennen.

Des Weiteren darf nur eine Person pro zehn Quadratmeter ins Lokal. Mit deutlich weniger Besuchern als vor der Pandemie dürfen sich Partygäste dann allerdings innerhalb des Lokals wie üblich bis auf einen Meter nähern. Getanzt werden darf dennoch nur mit einem Mund-Nasenschutz.

Die strengen Auflagen und vor allem die Kontrolle der Immuni-App schreckt viele Betreiber ab. Südtirol ist die einzige Region in Italien, in der das Nachtleben langsam wieder anläuft. Im Rest des Landes dürfen die Lokale frühestens im August wieder öffnen. (the)