Urlauber müssen in Spanien, Italien und Co. die Augen offenhalten – Experte warnt vor versteckter Gefahr

Ein Urlaub soll vor allem eins sein: herrlich entspannend. Viele Touristen entscheiden sich für Ferien am Strand – zum Beispiel in Spanien oder Italien. Doch auch, wenn du im Relax-Modus bist, solltest du deine Augen am Meer offenhalten. Gegenüber DER WESTEN klärt ein Experte jetzt auf.

Erst kürzlich sorgte ein kleines Tierchen an der Küste von Mallorca für ordentlich Aufsehen. Der sogenannte „Blaue Drache“ wurde gesichtet. Eine Begegnung mit ihm ist selten, kann für den Menschen aber durchaus unangenehm sein (wir berichteten). Doch es gibt noch das ein oder andere Lebewesen mehr, welches du vor deinem nächsten Strand-Besuch kennen solltest.

Größte Gefahr im Meer ist das Ertrinken

Eins vorweg: Die „Hauptgefahr“ am und im Meer für den Menschen, ist der Mensch selbst, wie Meeresbiologe Dr. Philipp Kanstinger im Interview mit DER WESTEN betont. Dabei ist vor allem das Ertrinken die größte Gefahr. Dass Menschen von Tieren im Wasser ernsthaft verletzt oder gar getötet werden, passiert sehr selten.

Aufpassen solltest du dennoch. Dabei musst du dich gar nicht im Wasser befinden, um von einem Tier gestochen, gebissen oder verletzt zu werden. „Auf dem Sandboden kann man immer auf einen Fisch treten und die meisten haben irgendwelche Stacheln“, erklärt Kanstinger.

Begegnungen mit Quallen können unangenehm werden

Ein Beispiel ist das Petermännchen. Ein Stich sei „nur“ wie ein „größerer Insektenstich“, beschreibt es der Meeresbiologe – solange man nicht allergisch dagegen sei. Und weil du Petermännchen beim Laufen am Strand in der Regel nicht auf den ersten Blick erkennst, empfiehlt der Experte das Tragen von Badeschuhen.

Und auch auf Quallen solltest du achten. Begegnungen mit beispielsweise Feuer- und Kompassquallen können unangenehm enden. Eine Verletzung, welche von ihnen verursacht wird, kann brennen und selten auch einen allergischen Schock auslösen.

UV-Kleidung und Informieren schützen

Deswegen rät Kanstinger sich vor dem Urlaubsantritt über eine mögliche Gefahr durch Quallen zu informieren – und dann in jedem Fall am Strand genau hinzuschauen. Auch das Tragen von UV-Kleidung kann dich schützen.