Urlaub in Italien: Luxusreise endet tödlich – Ferrari-Fahrer verbrennen in Wagen

Es sollte ein Italien-Urlaub der Extraklasse werden – doch eine besonders luxuriöse Touristen-Aktion kostete jetzt mindestens zwei Menschen das Leben.

So ging die diesjährige „Sardinia Supercar Experience“, einem sechstägigen Treffen von Luxusauto-Liebhabern auf Sardinien, dramatisch schief, als ein Ferrari und ein Lamborghini gleichzeitig ein Überholmanöver starteten.

Urlaub in Italien: Touristenpaar stirbt in Ferrari

Für gut betuchte Touristen in Italien ist die „Sardinia Supercar Experience“ ein echtes Urlaubs-Highlight, bei dem sie sechs Tage lang mit teuren Autos über die Insel cruisen, Aussichtspunkte besuchen und in noblen Hotels absteigen.

Der Luxus-Trip entwickelte sich allerdings am Montagmorgen (2. Oktober) zu einem Horror-Trip, als sowohl der Fahrer eines roten Ferraris als auch der Insasse eines blauen Lamborghinis auf ihrer Strecke von einem Wohnmobil gebremst wurden. Auf einem Video, das auf X (vorher Twitter) kursiert, sieht man das ganze Unheil: Zunächst zieht der blaue Lamborghini hinter dem Wohnmobil nach links, um dieses zu überholen. Kurz danach wird die Luxus-Karosse seitlich von dem roten Ferrari, der kurz vorher noch einige Meter entfernt war, gerammt – offenbar hatte der Fahrer den Wagen ebenfalls beschleunigt, um das Wohnmobil zu überholen.

Die beiden Luxusauto kollidieren in der Folge nicht nur miteinander, sondern rauschen auch in das Wohnmobil, das durch die Wucht des Aufpralls umkippt. Der Lamborghini kommt in einem Graben abseits der Fahrbahn zum Stehen, der Ferrari geht in Flammen auf. Laut „RTL“ konnten sich die Insassen, ein Ehepaar aus der Schweiz (63 und 67 Jahre alt), nicht mehr rechtzeitig aus dem Wrack retten, sie verbrannten.

Urlaub in Italien: Vier weitere Menschen verletzt

Im Lamborghini saß ein Ehepaar aus Indien, das sich bei dem Unfall nur leicht verletzte – ebenso wie die Insassen des Wohnmobils, zwei Personen aus Südtirol (60 und 61 Jahre alt).

Ob die diesjährige „Sardinia Supercar Experience“ nach dem katastrophalen Vorfall fortgesetzt wird, ist aktuell noch unklar. Das verstorbene Ehepaar aus der Schweiz soll sich den Ferrari extra für das Event in Italien gemietet haben.