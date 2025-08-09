Rettungsschwimmer in Italien haben genug – Strand-Urlauber merken es sofort

Die Rettungsschwimmer in Rimini, einem beliebten Adriaort für Urlaub in Italien, haben genug von ihren Arbeitsbedingungen. Am Samstag (9. August) planen sie einen Streik, um gegen eine regionale Regelung zu protestieren, die ihre Mittagspause abgeschafft hat.

Stattdessen müssen sie in einem Schichtsystem arbeiten, bei dem nur die Hälfte der Türme besetzt ist. Somit wird ihre Belastung deutlich erhöht. Die Rettungskräfte sehen dadurch eine ernsthafte Gefährdung der Sicherheit für Badegäste und sich selbst.

Sicherheit beim Urlaub in Italien gefährdet?

Die vor zwei Jahren eingeführte Regelung zwingt die Rettungsschwimmer, 300 statt der üblichen 150 Meter Strand alleine zu überwachen, wie die „Frankfurter Rundschau“ berichtet. Dies erhöht nicht nur das Risiko für Badegäste in ihrem Urlaub in Italien, sondern auch die körperliche und psychische Belastung der Retter.

Laut der Gewerkschaft Filcams-Cgil fehlen ausreichend Personal und Ressourcen, um die Sicherheitsmaßnahmen vernünftig umzusetzen. „Wir sind für die Ausweitung der Rettungsdienste, aber unter der Bedingung, dass dies ernsthaft geschieht, ohne die Arbeitnehmer zu belasten oder die Sicherheit der Touristen zu gefährden“, betont die Gewerkschaft.

Arbeitsbelastung beim Urlaub in Italien steigt

Neben den langen Arbeitszeiten bemängeln die Rettungskräfte ihre geringe Entlohnung. Mit einem Gehalt von rund 1.500 Euro pro Monat tragen sie erheblich Verantwortung, benötigen eine fundierte Ausbildung in Erster Hilfe und müssen körperlich fit bleiben. Hinzu kommt das sperrige Rettungsgerät: Sie müssen weiterhin mit schweren Holzbooten und Rudern arbeiten, was Rettungsaktionen im Notfall erschwert.

Die Strandbadbetreiber zeigen wenig Verständnis für den angekündigten Streik. Mauro Vanni, Präsident der Genossenschaft der Strandbäder von Rimini Süd, kritisiert, dass ähnliche Regeln auch in anderen Regionen gelten, jedoch nur in Rimini protestiert wird. Er zeigt sich überzeugt, dass die Präfektur Mindestdienste anordnen könnte, da es sich um eine „wesentliche öffentliche Dienstleistung“ handelt.

Am Samstag (9. August) ruft die Gewerkschaft Touristen und Einwohner zu einem Protestzug auf. Dieser startet um 12.30 Uhr am Strand von Rimini, Bagno 36-37, und endet am Piazzale Boscovich. Besucher, die ihren Urlaub in Italien am Strand von Rimini planen, sollten besonders vorsichtig sein oder alternative Ausflüge in Betracht ziehen. Ob die Sicherheit der Badegäste dennoch gewährleistet wird, bleibt unklar.

