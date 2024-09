Urlaub in Italien: Preis-Explosion im Café! Touristen trauen ihren Augen nicht

Eine leckere Pizza oder Pasta und zum Nachtisch ein Espresso – so sieht für viele Touristen der perfekte Restaurant-Besuch im Urlaub in Italien aus. Schließlich gehört die kleine Tasse Kaffee für viele Menschen in dem Land einfach dazu.

Aufgrund dieser Prämisse gibt es in Italien sogar lange den unausgesprochenen Grundsatz, dass eine Tasse Espresso niemals mehr als einen Euro kosten darf. Doch immer mehr Restaurant- und Café-Betreiber verstoßen jetzt gegen diese „Regel“.

Urlaub in Italien: Preis für Klassiker bald verdoppelt!

In diesem Jahr dürften Touristen irritiert sein, wenn sie auf die Speisekarte der Lokale blicken. So haben viele Betreiber den Preis für den Kaffee-Klassiker angehoben, verlangen mittlerweile teilweise bis zu 1,50 Euro für eine Tasse. Und es kommt noch schlimmer: Laut italienischem Verbraucherverband „Assoutienti“ wird der Espresso schon bald an vielen Orten bis zu zwei Euro kosten.

Diese Entwicklung trifft nicht nur die Touristen, sondern auch die Einheimischen hart – das tägliche Ritual der Italiener sorgt dafür, dass im Jahr rund sechs Milliarden Kaffees serviert werden.

Urlaub in Italien: Kaffeepreise im Vergleich niedrig

Grund für die Preiserhöhungen sollen wiederum gestiegene Einkaufspreise für Kaffee sein. Gegenüber „TZ“ macht Valentin Hofer, Besitzer der Kaffeerösterei Caroma in Südtirol, den Klimawandel für die Preisentwicklung verantwortlich: „In den Anbauländern gab es Frost, in Vietnam Trockenheit. Damit sterben die Kaffeepflanzen, Kaffee fehlt also – und das treibt den Preis.“

Eine Umkehr der Preisänderung ist erstmal nicht in Sicht, vor allem, weil es drei bis fünf Jahre braucht, bis eine abgestorbene Kaffeepflanze wieder Ertrag bringe. Trotz der Espresso-Erhöhung bleibt allerdings zu bedenken, dass die Preise für den Espresso in Italien im Vergleich zu Deutschland dennoch eher niedrig sind. So tut es vielleicht nicht ganz so weh, sich im Italien-Urlaub den ein oder anderen Espresso zu gönnen.