Urlaub in Italien: Ekel-Plage in Rom – Besucher suchen panisch das Weite

Italien ist eines DER Reiseziele der Deutschen. Ob für einen Städtetrip nach Rom oder Neapel oder für die berühmte Küche, die mit Pizza, Pasta und Wein überzeugt – Italien lockt jährlich zahlreiche Urlauber an. Eine Sache gibt allerdings so gar kein Entspannungs-Feeling, sondern verwandelt die Italien-Reise für viele in einen absoluten Horror-Trip.

Eine Plage sucht Italien gerade heim. Sie ist riesig, ekelig und kann Krankheiten übertragen: Die Amerikanische Großschabe treibt ihr Unwesen in den Urlaubs-Regionen Italiens. Urlauber werden angehalten, vorsichtig zu sein.

Urlauber aufgepasst: Kakerlaken-Plage in Italien

Laut des italienischen Nachrichtenportals „RaiNews“ haben die ungewollten Schädlinge sich insbesondere in Rom ausgebreitet. Immer wieder tauchen Videos der Schaben auf, wie sie sich an den Gebäuden der italienischen Hauptstadt tummeln oder aus der Kanalisation kommen. Betroffen seien Bereiche an der Latiumküste von Fiumicino sowie die Stadtteile Boccea, Aurelio und Monte Mario, die auch bei Urlaubern sehr beliebt sind.

Die sogenannte Amerikanische Großschabe (Periplaneta americana) gehört mit ihren 35 bis 40 Millimetern zu den Riesen unter der Schaben, wie es das Institut für Schädlingsbekämpfung auf seiner Website schreibt. Zum Vergleich: Die Deutsche Schabe misst in der Regel nur zehn bis 15 Millimeter. Die langen Antennen der Amerikanischen Schabe, die du im Italien-Urlaub treffen könntest, können sogar länger als ihr Körper werden und ihre Flügel sind gut ausgebildet, obgleich die Schabe sich oft laufend fortbewegt.

Das Institut für Schädlingsbekämpfung erklärt, dass der Schädling „human- und veterinärmedizinisch bedeutsame Krankheitskeime“ sowie Schimmelpilzsporen verbreiten oder allergische Reaktionen auslösen kann. Die Plagegeister sind also nicht nur extrem ekelig, sondern können auch noch krank machen. Und auch Materialien, insbesondere technische Anlagen, können von der amerikanischen Schabe durch ihr Eindringen zerstört werden.

Temperaturen sind schuld

Der Grund für die aktuelle Schaben-Plage in Italien: das Wetter. Schon im Juni stiegen die Temperaturen auf über 30 Grad, was in Kombination mit der hohen Luftfeuchtigkeit optimale Bedingungen für die ungebetenen Schädlinge darstellt.

Die XXL-Schabe sorgt sowohl bei Bewohnern als auch bei Urlaubern in Italien für Schrecken. Und langsam wird sie auch zu einem echten Problem. Denn die Schabe ist nicht nur schlecht für Gesundheit, Hygiene und Materialien, sondern außerdem für die Tourismus-Branche eine große Plage. Die Angst, dass das Ungeziefer Touristen abschreckt, ist schließlich nicht unbegründet.