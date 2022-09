Urlaub in Italien: Junger Mann kehrt von Reise zurück – kurze Zeit später ist er tot

Als für einen jungen Mann der Urlaub in Italien anfing, war er noch kerngesund. Wenige Tage später war er todeskrank.

Mit nur 18 Jahren ist der Mann verstorben. Die Ermittlungen führen die Beamten zurück an einen Ort in Italien. Ein schlimmer Verdacht steht im Raum.

Urlaub in Italien endet für 18-Jährigen tödlich

Wenige Tage nachdem der 18-Jährige aus seinem Urlaub in Otranto zurückgekehrt ist, verstarb er. Wie „Südtirolnews“ berichtet, ermittelt die Staatsanwaltschaft zu dem plötzlichen Tod des jungen Mannes.

Urlaub in Italien: Auch Ärzte können das Leben des jungen Mannes nicht mehr retten. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Manfred Segerer

Ersten Erkenntnissen zufolge soll er an einer schweren Lebensmittelvergiftung gestorben sein. Schon während seiner Reise begab sich der Italiener in ein Krankenhaus in Trient. Dort wurden bei ihm bereits Kolibakterien gefunden.

Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Tötung

Jetzt soll herausgefunden werden, wo sich der Tote die Lebensmittelvergiftung geholt hat. Im Fokus der Ermittlungen steht zunächst das Feriendorf in der Nähe der Alimini-Seen. Dort hatte der 18-Jährige sich vom 11. bis 18 September die Nächste verbracht.

Die Carabinieri-Einheit für Lebensmittelsicherheit und Hygiene NAS der Stadt Lecce sollen in Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsbetrieb Kontrollen in der Unterkunft durchgeführt haben. Laut „Südtirolnews“ wird wegen fahrlässiger Tötung ermittelt.

Bereits kurz vor seiner Abreise habe der Urlauber über Fieber und Bauchschmerzen geklagt. Vor seiner Rückkehr nach Hause machte er angeblich noch an anderen Orten in Mittel- und Oberitalien Halt. Im weiteren Verlauf soll sich sein gesundheitlicher Zustand aber immer mehr verschlechtert haben. Im Krankenhaus ist er dann verstorben.