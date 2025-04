Urlaub: Österreich und Italien waren gestern – dieses Land gilt als echter Geheimtipp

Wer einen Urlaub buchen möchte, hat die Qual der Wahl, denn die Welt bietet zahlreiche traumhafte Reiseziele an. Österreich und Italien sind echte Klassiker, denn beide Länder haben ihre Vorzüge und sind von Deutschland aus gut zu erreichen.

Jetzt bekommen Österreich und Italien allerdings Konkurrenz, denn ein Ort gilt als echter Geheimtipp für einen Urlaub, und verspricht Touristen gleich mehrere atemberaubende Sehenswürdigkeiten.

Urlaub: Dieses Land gilt als echter Geheimtipp

Kosovo ist das kleinste Land Südosteuropas und entspricht etwa zwei Drittel der Fläche von Thüringen. Dennoch gibt es einiges zu entdecken. Dort gibt es schöne Aussichten von Berggipfeln, glitzernde Seen, tosende Wasserfälle, beeindruckende Tropfsteinhöhlen und idyllische Dörfer.

Wer einen Urlaub in der Natur machen möchte, kann das also nicht nur in Österreich und Italien machen, sondern auch im Kosovo. Doch welche Sehenswürdigkeiten lohnen sich besonders?

Kosovo: Diese Sehenswürdigkeiten gibt es

Wer im Kosovo Urlaub macht, wird schnell feststellen, dass die Liste der Sehenswürdigkeiten lang ist. Besonders lohnenswert sind unter anderem diese Orte:

Tropfsteinhöhle Gadime : Etwa 20 Kilometer südlich der Hauptstadt Pristina befindet sich die faszinierende Tropfsteinhöhle, die 1260 Meter lang ist und erst im Jahr 1966 entdeckt wurde.

: Etwa 20 Kilometer südlich der Hauptstadt Pristina befindet sich die faszinierende Tropfsteinhöhle, die 1260 Meter lang ist und erst im Jahr 1966 entdeckt wurde. Mirusha Wasserfälle : Die 16 Mirusha-Wasserfälle ziehen sich über eine Strecke von zehn Kilometern.

: Die 16 Mirusha-Wasserfälle ziehen sich über eine Strecke von zehn Kilometern. Berg Gjeravica : Der Gjeravica ist der höchste Berg im Kosovo und etwa 2.656 Meter hoch. Er eignet sich besonders gut zum Wandern.

: Der Gjeravica ist der höchste Berg im Kosovo und etwa 2.656 Meter hoch. Er eignet sich besonders gut zum Wandern. Rugova Schlucht : Das Rugova-Tal erstreckt sich über 25 Kilometer und erreicht Tiefen von bis zu 1.000 Metern – damit zählt es zu den längsten und tiefsten Schluchten Europas.

: Das Rugova-Tal erstreckt sich über 25 Kilometer und erreicht Tiefen von bis zu 1.000 Metern – damit zählt es zu den längsten und tiefsten Schluchten Europas. Gazivoda-See: Der Gazivoda-See ist mit einer Länge von 24 Kilometern der größte Stausee im Kosovo im Lauf des Flusses Ibar.

Obwohl Kosovo vielfältig ist, haben viele Touristen diesen Ort noch nicht auf dem Schirm. Er gilt deshalb als ein echter Geheimtipp für einen Urlaub und ist nicht so überlaufen wie andere Urlaubsorte.