Urlaub in Italien: Deutscher erlebt Horror-Nacht am Flughafen – plötzlich ertönt irre Musik! „Nichts wie weg“

Es sollte ein wohlverdienter Urlaub in Italien werden, den der Deutsche Michael G. (35) mit seiner Freundin erleben möchte – doch am Ende wollte das Paar einfach nur noch weg! Drei Tage Rom, drei Tage Mailand, und dann mit einem günstigen Ryanair-Flug vom Airport Milano-Bergamo wieder zurück nach Deutschland.

Doch schon bei der späten Ankunft am Flughafen am Abend vor dem Rückflug merkte man auf den Gängen des kleinen Airports die gereizte Stimmung bei Personal und Passagieren. Die allermeisten flogen erst am nächsten Morgen zurück, bis dahin verbrachte man also mehrere Stunden im Flughafen. Längst ist die gute Stimmung aus dem Urlaub in Italien wieder verflogen…

Urlaub in Italien: Deutscher erlebt Horror-Nacht am Flughafen

Noch über sechs Stunden, bis der Flieger abheben sollte. Bis dahin wollte sich Michael G. hinsetzen, doch die Sitze und Bänke waren besetzt. Wie viele andere Passagiere setzte er sich auf den Boden, lehnte sich an die Wände der schon geschlossenen Flughafen-Läden. „Plötzlich wurden wir und andere angeschrien, wir sollten aufstehen, uns nicht auf den Boden setzen oder schlafen“, schildert G. sein Horror-Erlebnis.

Unfreundliche Damen liefen herum, scheuchten die halbschlafenden Touristen mit brachialem Englisch aus dem Schlaf: „Don’t sleep, don’t sleep!“ Die Zeit verging und immer wieder wurden sogar Kinder aus ihren Träumen gerissen. Es schien, als ob es Absicht sei, die Menschen nicht schlafen zu lassen – vielleicht in der Hoffnung, dass sie nochmal in einem der wenigen geöffneten Bistros etwas essen oder trinken?

Irre Musik ertönt plötzlich!

Als dann endlich das Gate für ihren Ryanair-Flug nach Hamburg geöffnet war, schlenderten G. und seine Freundin übermüdet in Richtung des Security-Checks. Dann, um Punkt 5 Uhr in der Früh, ertönte eine bizarr-laute Musik durch die Lautsprecher, die eigentlich für Durchsagen gedacht war. Alle um ihn herum schreckten auf, Babys fingen an, zu schreien und zu weinen.

Mehr News:

G. zu dieser Redaktion: „Die Sonne ging schon auf, und um 5 Uhr wurde die italienische Nationalhymne abgespielt. In einer Lautstärke, die augenscheinlich die Menschen wecken sollte. Jeder, der irgendwie schlief, wachte definitiv auf. Die Lautstärke war einfach krank! Ich war froh, dass unser Flug bald startete, sagte zu meiner Freundin: ‚Nichts wie weg hier!'“ Gegenüber dieser Redaktion gab der Flughafen Mailand-Bergamo keine Stellungnahme ab. Einen Urlaub in Italien wolle G. erstmal nicht wieder machen…