Urlaub in Italien: Kuriose Statue mitten in Mailand – sie hat eine klare Botschaft

La Dolce Vita in Italien! Für viele Deutsche ist der jährliche Urlaub in Italien ein Pflichtprogramm. Das Land am Mittelmeer gehört zu den beliebtesten Zielen, lockt Millionen an. Zum einen wegen des mediterranen Wetters. Aber auch das überragende Essen, historisch bedeutsame Städte und wunderschöne Landschaften sorgen dafür, dass ein Urlaub in Italien bei vielen ganz weit oben auf der Liste steht. Ob die Hauptstadt Rom, Venedig, Florenz, Pisa oder Mailand – viele Städte haben besonderes Flair zu bieten.

Welch kuriose Statue aber in Mailand steht, verwundert dann doch sehr viele Besucher. Dabei hat sie eine klare Botschaft. Wer in der Wirtschafts- und Mode-Metropole Mailand unterwegs ist, wird an den vielen Hochhäusern im Bankenviertel kaum vorbeikommen. Klar, der Mailänder Dom oder das legendäre San Siro-Stadion (Spielstätte von Inter und AC Mailand) locken auch Touristen an. Doch eine Besonderheit bietet das Piazza Affari.

Urlaub in Italien: Kuriose Statue mitten in Mailand

Unmittelbar vor der Börse steht eine Statue, die es in sich hat: nämlich eine meterhohe Hand, die den Mittelfinger ausstreckt! Was soll das denn? Wieso steht eine solche Statue vor der Mailänder Börse mitten im Wirtschaftsviertel der italienischen Großstadt? Wie kann man so etwas tolerieren, mögen sich viele Touristen fragen. Tatsächlich handelt es sich bei der Mittelfinger-Statue nicht etwa um eine schräge Protestaktion. Sie ist fester Bestandteil des Platzes, und das schon seit 2010.

Das sogenannte „L.O.V.E.-Monument“ oder „Il Dito“ (auf Deutsch: der Finger) hat nichts mit dem englischen Wort „Liebe“ zu tun. Es steht stattdessen für die italienischen Worte „liberta“, „odio“, „vendetta“ und „eternita“. Übersetzt bedeuten sie also „Freiheit“, „Hass“, „Rache“ und „Ewigkeit“. Es handelt sich dabei um ein Werk des berühmten italienischen Künstlers Maurizio Cattelan.

Urlaub in Italien: Vor der Mailänder Börse steht dieser ausgestreckte Mittelfinger. Die Statue hat eine klare Botschaft. Foto: Metin Gülmen/FUNKE Digital

Mittelfinger-Statue mit klarer Botschaft

Nicht zufällig steht der ausgestreckte Mittelfinger direkt vor dem Palazzo Mezzanotte, ein Gebäude aus Italiens faschistischer Periode, in dem eben jene Börse ihr Hauptquartier hat. Die Statue wird von vielen also auch als eindeutiges Zeichen an gierige Banker verstanden, die sich auf Kosten anderer besonders im Zuge der weltweiten Finanzkrise ab 2008 auf Kosten anderer bereicherten. „Der Finger“ soll an diese Zeiten erinnern, in der Millionen Italiener ihre Jobs verloren und existenzielle Krisen überstehen mussten.

Laut dem Künstler ist das Monument aber auch ein antifaschistisches Statement. Wer nämlich genau hinsieht, erkennt, dass die anderen Finger wie abgetrennt aussehen. Genau das wollte Catellan auch, denn die komplett ausgestreckte Hand symbolisiert in Italien auch heute noch den faschistischen Gruß. Indem er die Hand „verstümmelte“, machte er ein klares „Nein“ zu totalitären Tendenzen im Stiefelland.