Urlauber leiden unter Hitze-Wahnsinn – Experte wird deutlich: „So schnell kühlt sich das nicht mehr ab“

Extreme Dürre in Spanien, Rekord-Hitze in Italien, Brände in Griechenland und Südfrankreich – die Horror-Meldungen aus den beliebten Reisezielen rund um das Mittelmeer reißen nicht ab. Einheimische, Urlauber und natürlich auch die Natur ächzen unter den hohen Temperaturen.

Doch die Urlaubssaison ist noch nicht vorbei, wir haben noch ein paar Wochen Sommer vor uns. Aber bringt ein Urlaub bei rund 40 Grad wirklich Entspannung? Oder kühlt sich das Wetter in der Mittelmeerregion demnächst womöglich etwas ab?

Urlauber brutzeln bei über 40 Grad

Unsere Redaktion hat mit Diplom-Meteorologe Dominik Jung von „wetter.net“ über die aktuelle Wetter-Lage in Europa gesprochen. Die Temperaturen in diesem Sommer beschreibt er als „überdurchschnittlich heiß“. Von 45 bis 47 Grad auf Sizilien berichtet er. In Rom wurden knapp 43 Grad gemessen, so heiß war es dort seit Beginn der Wetteraufzeichnungen noch nie. „Das waren überall Rekordwerte“, so der Experte.

In Rom wurden Rekord-Hitzewerte gemessen. Foto: IMAGO/NurPhoto

Dass eine derartige Trockenheit beispielsweise auch „gute“ Bedingungen für Waldbrände wie in Griechenland mit sich bringt, versteht sich von selbst. Doch Dominik Jung gibt zu bedenken: Egal, wie heiß es ist – „ein Wald brennt nicht von selbst.“ Er ist sicher: „Fast alle Brände sind gelegt worden oder durch Unachtsamkeit entstanden.“

Da würden Abkühlung und Niederschlag sicher einmal gut tun. Doch ist das realistisch? Oder ist ein Urlaub in Südeuropa in diesem Sommer untrennbar mit lähmender Hitze verbunden?

Hitze kommt auch nach Deutschland

Mit Blick auf die kommenden Tage macht Jung wenig Hoffnung auf einen absehbaren Wetter-Umschwung. „Aus Nordafrika kommt weiterhin die sehr warme und trockene Luft in die Mittelmeerregion“, erklärt der Experte. „Das heißt: Es geht auch sehr warm, trocken und heiß weiter.“

Das könnten wir auch in Deutschland zu spüren bekommen – am Wochenende vom 19./20. August erwarten uns Temperaturen deutlich über der 30-Grad-Marke.

Hohe Temperaturen bis in den Herbst

Solange die Luftmassen aus Südwesten weiter nach Norden strömen, bleibt der Hitzekessel über dem Mittelmeer also bestehen – auch über die Sommer-Urlaubssaison hinaus. Schon jetzt ist das Wasser im Mittelmeer stellenweise über 30 Grad warm!

„Das wird auch im Oktober noch ungefähr 28 Grad haben, so schnell kühlt sich das nicht mehr ab“, so die Prognose von Dominik Jung – gefolgt von der ironischen Anmerkung: „Die Badetemperaturen bleiben erhalten.“