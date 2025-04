Urlaub in Italien und Kroatien: Heftige Entwicklung! Reisende verzweifeln

Der große Urlaub im Sommer gehört besonders für viele Arbeitnehmer zum Highlight eines Jahres. Schließlich verbringt man einen Großteil des Alltags auf der Arbeit, möchte sich davon wenigstens auch die wohlverdiente Urlaubsreise leisten können.

Leider wird das immer schwieriger – während vor allem auf beliebten Insel wie Mallorca die Preise explodieren (hier mehr lesen), wird es auch in Ländern wie Italien oder Kroatien immer teurer. Selbst die vermeintlich günstige Variante des Camping-Urlaubs ist von der Entwicklung betroffen.

Urlaub in Italien und Kroatien: Camping-Preise gestiegen

Alles wird immer teurer – da machen Urlaubsreisen erst recht keine Ausnahme. Wer ein wenig Geld sparen möchte, fährt deshalb auch mal zum Campen nach Italien oder Kroatien. Doch selbst das kostet immer mehr, wie eine Auswertung des Portals „Camping.info“ jetzt ergeben hat.

So kostet eine Nacht auf einem Campingplatz in Italien im Schnitt 40,40 Euro – das sind fast drei Prozent (2,96 Prozent) mehr als im Vorjahr. Für den Preis hat man eine Übernachtung für zwei Personen mit Stellplatz, Caravan, Strom und Ortstaxe. Genauso teuer ist es mittlerweile auf den Campingplätzen in Kroatien, auch hier werden für eine Übernachtung im Schnitt 40,40 Euro fällig – in diesem Fall ist es im Vergleich zu 2024 um satte 4,20 Prozent teurer geworden.

Urlaub auf dem Campingplatz: Hier ist es günstig

Auch wenn in allen Ländern in Europa die Preise auf den Campingplätzen gestiegen sind, gibt es dennoch Orte, an denen du deine Zelte richtig günstig aufgeschlagen kannst. Dazu gehört zum Beispiel die Türkei mit einem durchschnittlichen Preis von 15,01 Euro oder Albanien (14,18 Euro).

In diesen Ländern ist der Camping-Urlaub sogar noch günstiger als in Deutschland. Hier sind die Preise im Schnitt um 4,87 Prozent gestiegen – am teuersten ist dabei das Zelten in Hamburg (44,42 Euro pro Nacht), am günstigsten im Saarland (23,69 Euro).