Italien-Urlauber aufgepasst! Behörden sprechen dringende Warnung aus

Du planst einen Urlaub in Italien? Dann solltest du dich im Vorhinein genauer über die Wetter-Lage informieren. Schon vor einigen Tagen sagte Meteorologe Stefano Rossi vom Wetterdienst der „ilMeteo.it„: „Machen wir uns bereit für eine lange und intensive Sommerphase mit viel Sonne, anhaltender Hitze und Temperaturen, die konstant weit über dem klimatischen Durchschnitt für diesen Zeitraum liegen.“

Jetzt spricht auch das Auswärtige Amt eine Warnung aus. „In den mittleren und südlichen Regionen Italiens, insbesondere auf Sizilien, herrscht aufgrund der aktuellen Wetter-Lage sowie ausbleibender Regenfälle bereits seit einigen Wochen erheblicher Wassermangel“, informiert die Behörde.

Urlaub in Italien – das müssen Touris wissen

„Die italienischen Behörden haben deshalb Dürre-Warnungen für betroffene Regionen Italiens ausgegeben“, heißt es weiter. Wer Urlaub in Italien macht, sollte also vorerst mit Trockenheit und Hitze rechnen.

+++ Urlaub in Griechenland und Italien: Auswärtiges Amt hat schon gewarnt! „Nicht gesund“ +++

Denn in zahlreichen italienischen Städten steigen die Temperaturen deutlich über 36 bis 37 Grad Celsius und klettern im Landesinneren sowie in einigen Ebenen stellenweise sogar auf 40 Grad, berichtet „ilmeteo.it“ Doch woran erkennst du die Wetterlage in deinem Italien-Urlaub?

+++ Urlaub in der Türkei: Touristen fallen am Flughafen vom Glauben ab – „Bodenlos“ +++

Das musst du beachten

Das italienische Gesundheitsministerium veröffentlicht von Mai bis September täglich aktualisierte Hitze-Bulletins mit Vorhersagen für 24, 48 und 72 Stunden für insgesamt 27 Städte. So kannst du die Wetter-Lage in Italien einschätzen:

Stufe 0 (grün): steht für Wetterlagen, die keine Gefahr für die Gesundheit der Bevölkerung darstellen.

Stufe 1 (gelb): weist auf Wetterbedingungen hin, die dem Auftreten einer Hitzewelle vorausgehen können

Stufe 2 (orange): kennzeichnet Wetterbedingungen, die ein Gesundheitsrisiko darstellen können, insbesondere für die am stärksten gefährdeten Bevölkerungsgruppen

Stufe 3 (rot): weist auf Notbedingungen (Hitzewelle) mit möglichen negativen Auswirkungen auf die Gesundheit gesunder und aktiver Menschen hin und nicht nur auf Risikogruppen wie ältere Menschen, Kleinkinder und Menschen mit chronischen Erkrankungen.

Hier mehr lesen:

Zudem gibt das Gesundheitsministerium Tipps, wie du dich bei solch hohen Temperaturen im Italien-Urlaub verhalten solltest.

Vorsicht im Italien-Urlaub! Behörde gibt Tipps

Auf der Website heißt es beispielsweise, dass du die Hitze in den heißesten Stunden meiden solltest. Zudem empfiehlt die Behörde Sonnenschutz, viel Trinken und ein paar Stunden an einem klimatisierten öffentlichen Ort. Alle weiteren Tipps für deinen Urlaub findest du auf der Website des Gesundheitsministeriums.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.