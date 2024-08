Urlaub in Italien: Freibad führt strenges Verbot ein – „Einfach nicht akzeptabel“

Wer sich im Urlaub in Italien im Freibad abkühlen möchte, sollte beachten, dass in einer gewissen Stadt ein strenges Verbot eingeführt wurde. Gäste im Freibad, die diese Regel nicht beachten oder einfach ignorieren, droht sogar der Rauswurf.

+++ Kreuzfahrt: Reederei verkündet es selbst – Passagiere außer sich! „Ohne uns“ +++

In der Stadt Bozen haben sich immer wieder Badegäste und auch der Bademeister bei der Stadt beschwert. Es geht um Gäste im Freibad, die mit Unterwäsche in das Schwimmbecken steigen. Aus hygienischen Gründen wurde jetzt ein strenges Verbot eingeführt, das man im Urlaub in Italien besser beachten sollte.

Stadt erhält Beschwerden über Gäste im Freibad

Der Stadtrat Juri Andriollo erklärt gegenüber „Südtirol News“: „Es ist einfach nicht akzeptabel, dass Menschen in ihrer Unterwäsche ins Becken steigen“. Im Urlaub in Italien sieht man immer wieder im Freibad junge Männer, die unter ihrer Badehose eine Boxershorts tragen.

Wie „Focus Online“ berichtet, wird das Tragen von Unterwäsche unter der Badebekleidung nicht nur im Urlaub in Italien immer beliebter. Dabei achten viele bewusst darauf, dass man das Gummiband der Unterwäsche noch unter der Badehose sehen kann, damit der Marken-Schriftzug sichtbar ist. In Bozen will man dieses Verhalten jedoch nicht weiter dulden.

+++ Deutschlandticket vor dem Aus? Erstes Bundesland prescht vor! +++

Die Stadt hat sogar eine Kampagne ins Leben gerufen, um aufzuklären, warum man nicht mit der Unterwäsche in den Pool steigen sollte. Es sind sogar Streetworker im Einsatz, die persönlich aufklären, warum Gäste, die Urlaub in Italien machen, das neue Verbot beachten sollten.

Urlaub in Italien: Verbot aus hygienischen Gründen

Das Tragen von Unterwäsche im Freibad ist nämlich extrem unhygienisch. Wie „Focus Online“ berichtet, kann in der Regel Unterwäsche das Wasser und die Feuchtigkeit nicht bewältigen. Dadurch breiten sich im Wasser Bakterien und andere Mikroorganismen aus. Allgemein werden durch das Tragen einer Badehose weniger Bakterien im Wasser freigesetzt, als wenn man eine Unterhose trägt, die man bereits den ganzen Tag trägt.

Mehr Themen:

Das Freibad „Lido“ in Bozen macht deshalb eine klare Ansage und verbietet das Tragen von Unterwäsche im Wasser. Die Regel gilt sowohl für Männer als auch Frauen. Außerdem muss man sich immer abduschen, bevor man das Schwimmbecken betritt. Wenn man diese Regeln im Urlaub in Italien nicht beachtet, droht einem der Verweis aus dem Freibad.