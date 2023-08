Urlaub in Italien: Beliebter Touristen-Hotspot wird überrannt – Behörde zieht die Notbremse

In diesem Jahr beschränkt vor allem das eigene Portemonnaie die Auswahl an Reisezielen. Die Preise für Flüge und Hotels sind extrem gestiegen. Urlaub in Italien wird weiterhin gerne gebucht, doch in einem beliebten Ort müssen sich Touristen nun auf Einschränkungen gefasst machen.

Viele Menschen wählen ihr Reiseziel inzwischen nicht mehr nur nach dem Preis aus, sondern auch danach, wo die schönsten Fotos für Instagram und Co. gemacht werden können. Die bekannte Villa del Balbianello am Comer See erfreut sich besonders großer Beliebtheit. Doch sorgt nun auch für Probleme.

Urlaub in Italien: Behörde schränkt Besucherzahl ein

Der Tourismus in Italien boomt nach dem Corona-Einbruch wieder. Die Gastronomie- und Hotelbranche kann langsam, aber sicher wieder aufatmen und erholt sich von dem Verlustgeschäft. Die in großen Mengen anreisenden Urlauber spülen ordentlich Geld in die Kassen. Doch der Riesen-Andrang in Südeuropa zieht auch Schattenseiten mit sich.

Denn viele Gemeinden werden überlaufen und müssen nun zu drastischen Mitteln greifen. So begrenzt die bekannte Villa del Balbianello am Comer See „zum ersten Mal in der Geschichte“ die täglichen Besucherzahlen. Das teilte die verantwortliche „FAI“-Stiftung mit, die für die beliebte Sehenswürdigkeit im Norden Italiens zuständig ist. „Eine Entscheidung zum Schutz“, heißt es in der Bekanntmachung der Stiftung. Und zwar zum Schutz vor den Touristen. Denn durch den enormen Andrang komme es immer wieder zu Schäden. Maßnahmen zur Instandhaltung des Anwesens kosten die Institution jährlich viel Geld.

DAS müssen Urlauber beachten

Seit Donnerstag (3. August) dürfen nur noch 1.200 Personen pro Tag die Villa besichtigen. Ursprünglich plante die Institution mit weit über 2.000 Besuchern täglich. Zudem soll die Zahl der zugelassenen Besucher im Jahr auf 17.000 Menschen reduziert werden. „Es wird einen erheblichen finanziellen Verlust bedeuten“, bedauert die Stiftung. Doch die drastische Maßnahme sei die „einzige Möglichkeit, die Villa del Balbianello vor einem Übermaß an Tourismus zu schützen“, so die Erklärung.

Noch mehr News:

Das beliebte Urlaubsziel in der Region Lombardei wurde durch Dreharbeiten weltberühmt. Auf dem Anwesen des 18. Jahrhunderts wurden dem Bericht zufolge nicht nur Szenen für den James-Bond-Film „Casino Royale“ gedreht, sondern auch für die Episode 2 von Star Wars. Auch viele Touris zücken gerne ihre Kamera, um die malerische Kulisse für ihre Social-Media-Kanäle festzuhalten. Wer der berühmten Villa in seinem Urlaub in Italien einen Besuch abstatten will, muss vorab online ein Ticket innerhalb eines bestimmte Time-Slots buchen.