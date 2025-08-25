Tragödie im Italien-Urlaub! Vater aus Deutschland rettet Kinder aus Comer See und taucht nicht mehr auf

Ein deutscher Urlauber wird am Comer See vermisst. Der Mann sprang bei Dorio, am Ostufer des Sees, von einem Boot ins Wasser.

Augenzeugen berichteten, dass er versucht habe, seine zwei Kinder zu retten, die aus bisher unbekannten Gründen über Bord gegangen waren. Dabei wurde er vermutlich von einer Strömung erfasst.

Tragisches Unglück während des Italien-Urlaubs

Die Feuerwehr bestätigte den Rettungseinsatz, machte jedoch keine weiteren Angaben zum Geschehen. Der Comer See ist eine beliebte Urlaubsregion, etwa 80 Kilometer nördlich von Mailand in Italien. Taucher, Boote, ein Rettungshubschrauber und eine Wasserambulanz suchen seitdem nach dem Mann, der bisher nicht aufgetaucht ist.

+++Urlaub in Italien: Kein Zutritt mehr zum Strand – nur SIE dürfen noch ans Meer+++

Die Kinder seien in Sicherheit, der Mann sei jedoch nicht mehr aufgetaucht, meldete die italienische Nachrichtenagentur Ansa. Laut Medienberichten war auch die Ehefrau des Urlaubers während des Vorfalls an Bord. Das Unglück überschattet die Ferien der gesamten Familie und alarmiert die Rettungskräfte vor Ort.

Dein Newsletter mit spannenden Verbraucher-Themen Clever gespart & gut informiert

News zu Einkaufen, Reisen, Geld

Experten-Tipps von Ron Perduss

Einmal pro Woche per Mail Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Intensive Suchmaßnahmen im beliebten Urlaubsziel

Das Wasser am Comer See birgt Gefahren wie plötzliche Strömungen, die selbst erfahrene Schwimmer in Schwierigkeiten bringen können. Die Rettungsmannschaften setzen alles daran, den Mann zu finden. Insbesondere vor Dorio bleibt die Situation angespannt. Der tragische Vorfall unterstreicht die Risikosituationen, die während eines Urlaubs auftreten können.

Mehr Themen, die dich interessieren könnten:

Der Comer See, bekannt für seine idyllischen Landschaften, wird plötzlich zum Schauplatz einer dramatischen Rettungsaktion. Statt unbeschwertem Urlaub stehen dort momentan Hoffnung und beständige Einsatzbereitschaft im Fokus. (mit dpa)

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.