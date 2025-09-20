Italien-Urlauber schlucken – beliebte Region verhängt drastisches Verbot

Raus aus dem Alltag, rein in die Wanderschuhe und ab in die Freiheit: Ob mit dem Camper, dem Van oder gar dem Zelt – Camping ist für viele das „non plus ultra“, wenn es darum geht, in der Natur Urlaub zu machen. Viele fahren dafür auch nach Italien – aus gutem Grund, immerhin kann man dort nicht nur wandern und Ski fahren, sondern auch das gute Essen und Wetter genießen.

Doch nun müssen viele Natur-Fans schlucken, denn ein beliebter Urlaubsort zieht den Schlussstrich. Hier herrscht nun ein knallhartes Verbot.

Obacht im Urlaub in Italien: Ort verbietet Campen

Viele zieht es bei solch einem Urlaub vor allem nach Selva di Val Gardena, oder auf Deutsch „Wolkenstein in Gröden“. Kein Wunder, immerhin kommen hier nicht nur Sportler voll auf ihre Kosten, sondern auch Menschen, die Erholung suchen. Der Ort ist nämlich von spektakulären Bergmassen wie der Sellagruppe umgeben und bietet einen atemberaubenden Ausblick auf die Natur.

Und das wissen auch viele Reisende, die die zahlreichen Grünflächen nutzen, um dort mit ihrem Wohnwagen oder Zelt die Nacht zu verbringen. Das Ärgernis dabei ist, dass viele auch inmitten von geschützten Zonen parken oder zelten. „Das löst eine Reihe von Problemen aus“, betont Gemeindereferent und Anwalt Ernest Cuccarollo gegenüber der Zeitung Alto Adige.

„Situation ist kritisch“

„Wir haben Probleme verschiedenster Natur erlebt. Es gibt jene, die ihre Notdurft im Freien verrichten, die ihren Müll nicht richtig entsorgen und die sich im Fluss waschen. Die Situation ist objektiv betrachtet kritisch und es braucht innerhalb kurzer Zeit Abhilfe“, erklärt er laut „Südtirol News“ in diesem Gespräch.

Nun zieht der Anwalt den Schlussstrich. Ab sofort ist es in Wolkenstein auf dem gesamten Gemeindegebiet verboten, im Wohnwagen oder Van zu nächtigen. Wer dabei erwischt wird, muss mit einer Verwaltungsstrafe rechnen. Und wenn man sein Fahrzeug nicht innerhalb von 30 Minuten wegbewegt, wird es obendrein noch abgeschleppt.

Fans des kleinen Ortes können jedoch aufatmen: Bereits jetzt wird überlegt, offizielle Stellplätze für Campingwagen & Co. einzurichten.