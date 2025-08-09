Brokkoli-Drama in italienischem Urlaubsparadies – schon zwei Tote!

Es klingt harmloser als es ist.. In Italien hat es in den vergangenen Tagen zwei Todesfälle gegeben – wegen Brokkoli. Ein 52-jähriger Italiener und eine 45-jährige Frau starben kurz nach dem Verzehr eines Sandwiches in Kalabrien.

Sie hatten den Snack an einem Foodtruck gekauft, der den Imbiss an der beliebten Küstenregion Italiens verkaufte. Wie sich nun herausstellte, starb der 52-Jährige an Botulismus – einer schweren Vergiftung!

Italiener stirbt an Urlaubsort

Der 52-Jährige hatte sich am Sonntagabend (3. August) in Diamante, einem Urlaubsort von Kalabrien, ein Sandwich geholt. Doch kurz danach fühlte er sich unwohl und rief seine Schwester an. Die erzählte gegenüber „Corriere del Mezzogiorno“, dass er in eine Klinik gefahren sei, doch später zurück nach Neapel wollte. Dort kam er jedoch nie an.

Auch aktuell: Gas-Tragödie in München ++ Mann stirbt ++ Mehrere Verletzte

Von der Autobahn rief er sie erneut an: „Er wiederholte immer wieder: ,Ich sterbe, ich sterbe.‘ Er versuchte, Luft zu bekommen. Keine zwei Minuten später war er weg.“ Offenbar war der Mann an dem Gift, dass in dem in Öl eingelegten Brokkoli auf seinem Sandwich steckte, erstickt und gestorben.

+++ Dramatische Szenen in Italien: Urlauber am Strand von Flammen eingeschlossen +++

Italien: Brokkoli enthält Nervengift

Auch eine 45-Jährige starb nach dem Verzehr eines Snacks, den sie vom selben Imbissverkäufer erhielt. Weitere Personen seien ins Krankenhaus eingeliefert worden. Laut dem Nachrichten-Portal „InterNapoli.it“ wurde der betroffene Brokkoli im Glas sofort aus dem Handel genommen. Zudem wird gegen drei Personen ermittelt, die in den Handel mit dem schädlichen Lebensmittel involviert sein sollen: ein Straßenhändler und Rechtsvertreter zweier Lieferunternehmen. Es geht unter anderem um Totschlag.

Mehr News:

Die Todesursache Botulismus bezeichnet eine lebensbedrohliche Vergiftung mit dem Bakterium Clostridium botulinum. Diese bilden Nervengifte, die zu den stärksten bekannten Giften überhaupt zählen, so eine Erklärung des österreichischen Gesundheitsministeriums.